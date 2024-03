Velcofin Vicenza domina la sfida salvezza con Basket Girls Ancona

Velcofin Vicenza – Basket Girls Ancona 71-52

Parziali: 21-13, 22-16 (43-29); 16-12 (59-41), 12-11

Vicenza: Belosevic 18 (8/15, 2/5), Togliani 5 (1/3 da tre), Assentato 13 (4/7, 1/4), Peserico 4 (2/8, 0/3), Vitari (0/6, 0/4); Bevolo 5 (2/3, 1/2), Fontana 2 (1/2, 0/1), Sturma 5 (2/4), Pellegrini 18 (6/13, 4/7), Reschiglian 1 (0/2, 0/1), Ruffo; Valente NE. All. Zara

Ancona: Pierdicca 5 (2/5, 1/2), Mataloni 6 (0/7, 0/5), Yusuf 5 (1/4), Dinga-Mbomi 8 (2/6, 1/4), Malintoppi 10 (3/8, 0/3); Rizzo 10 (5/6), Francia 6 (2/3), Pellizzari 2 (1/2), Barbakadze (0/2); Carloni e Manizza NE. All. Piccionne

Note. Vicenza: 26/63 al tiro, 9/30 da tre, 10/16 ai liberi. Rimbalzi 38 (Belosevic 11): 22 dif. + 16 off. Assist 19 (Belosevic 5), palle rubate 7 (Belosevic 3), stoppate 2 (Peserico e Ruffo), palle perse 14 (Sturma 4). Falli 22

Ancona: 16/43 al tiro, 2/14 da tre, 18/25 ai liberi. Rimbalzi 29 (Yusuf 9): 21 dif. + 8 off. Assist 10 (Mataloni 4), palle rubate 5 (Malintoppi e Pierdicca 2), stoppate 4 (Yusuf 2), palle perse 21 (Dinga-Mbomi 4). Falli 16

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – La Velcofin Interlocks Vicenza si aggiudica nettamente la sfida contro le Basket Girls Ancona per 71-52 e ribalta il confronto diretto con le marchigiane, staccandole in classifica di due punti in classifica e riprendendo Rovigo a quota 14.

Con questa vittoria le biancorosse si sono assicurate tutti gli scontri diretti a favore con le dirette concorrenti per il nono posto (Ancona, Rovigo e Umbertide) e rimangono a -2 dalla salvezza diretta, visto il successo delle umbre ai danni di Ponzano. Grandi prestazioni di Belosevic e Pellegrini, autrici di 18 punti a testa (la croata chiude in doppia doppia, aggiungendo 11 rimbalzi, 5 assist e pure 3 rubate); Assentato ne aggiunge 13 e con tre giocatrici Vicenza quasi raggiunge i punti totalizzati da Ancona in 40 minuti (49-52).

I primi minuti della partita sono di studio: entrambe le squadre faticano, inizialmente, a trovare la via del canestro. Quando poi gli attacchi entrano in ritmo, è Belosevic a innescare la prima fuga: la croata mette a segno 12 punti nei soli primi 10 minuti, piazzando anche due triple e rendendosi assoluta protagonista del parziale di 10-1 con cui la Velcofin Interlocks scappa in avanti già nel finale della prima frazione, ritrovandosi avanti di 8 lunghezze dopo 10′ (21-13).

La partita comunque è tutt’altro che una passeggiata: con Yusuf e Pierdicca in difficoltà nel pitturato, Ancona trova risorse dalla panchina grazie all’energia di Francia, che ispira la rimonta anconetana. Le Basket Girls rientrano fino a -1 (28-27) rimettendo tutto in discussione poco dopo la metà del secondo quarto. È proprio qui però che Vicenza accelera di nuovo: tocca a Pellegrini prendersi le responsabilità in attacco, con due bombe consecutive (chiuderà con un ottimo 4/7 dalla distanza) che spaccano la partita e proiettano Vicenza all’intervallo avanti ancora in doppia cifra (41-29).

A questo punto, nella ripresa, la Velcofin pigia ancora sull’acceleratore: in parte per chiudere la partita, in parte perché, capendo la possibilità di ribaltare lo scontro diretto (all’andata, Ancona si era imposta di 17 punti, 70-53), Sturma e compagne si prodigano in uno sforzo importante per allargare il gap. Dopo un altro paio di incursioni di Belosevic, è una tripla di Bevolo a dare per la prima volta la supremazia nel doppio confronto a Vicenza (50-31a 7′ dalla fine del terzo). Il distacco aumenta anche a 21 lunghezze, con Pellegrini e Assentato padrone dell’attacco vicentino, ma Ancona trova energie da Mataloni e Malintoppi, che prima dell’ultima pausa riportano a 18 il distacco (59-41).

Nell’ultima frazione, la stanchezza si fa un po’ sentire, specialmente in attacco, per entrambe le squadre. Ancona beneficia di tantissimi tiri liberi (alla fine saranno 25 nell’arco della gara) ma tira meno e peggio di Vicenza (specie da 3 punti, 9/30 per le beriche contro il 2/14 delle marchigiane), perdendo nettamente il confronto a rimbalzo (38-29, con anche 16 rimbalzi offensivi catturati dalle biancorosse). Con questi numeri, la Velcofin mette in luce la maggiore voglia di portare a casa la vittoria e a 3′ dalla fine si ritrova anche sul +22, quando Reschiglian converte un libero dalla lunetta. Ancona si riporta un po’ sotto e alla fine ha anche la palla per portare dalla sua lo scontro diretto, ma la tripla di Dinga Mbomi si stampa sul ferro e la sfida finisce 71-52.

Una bella vittoria per la Velcofin, la settima in quindici partite dall’arrivo di coach Zara e la terza consecutiva tra le mura amiche, tutte arrivate con larghi distacchi. Ora il campionato osserverà una settimana di pausa per la Coppa Italia, dopodiché inizierà la volata finale. Le biancorosse torneranno in campo sabato 16 marzo, alle 20.30, sul parquet di Abano, al momento ultima in classifica, ma ancora aggrappata alla possibilità di giocarsi i play-out.