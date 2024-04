L’Arzignano Valchiampo affondato a Vercelli dalla doppietta di Maggio

PRO VERCELLI – ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-0

PRO VERCELLI: Sassi, Frey (25’ st Sarzi Puttini), Rodio, Mustacchio (41’ st Gheza), Iotti, Nepi (14’ st Rojas), Santoro, Contaldo (25’ st Rutigliano), Maggio (25’ st Pannitteri), Iezzi, Citi. All. Dossena. A disposizione: Valente, Mastrantonio, Casazza, Mouhmadou, Forte, Pinzi, Kozlowski.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Pigozzo, Casini (8’ st El Hilali), Lakti (25’ st Lunghi), Bordo, Menabò, Gemignani (8’ st Bernardi), Barba, Davi (31’ st Cariolato), Boffelli, Milillo, Mattioli (8’ st Faggioli). All. Bentivoglio. A disposizione: Boseggia, Zanon, Piana, Centis, Campesan.

DIRETTORE DI GARA: Nigro di Prato

RETI: 19’, 38’ pt Maggio

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st

NOTE. Ammoniti: Nepi, Sassi, Iezzi, Lakti, Milillo, Bordo, Faggioli.

CALCIO SERIE C NOW – Al Piola la Pro Vercelli supera l’Arzignano Valchiampo grazia alla doppietta di Maggio nella prima frazione di gioco. Nei primi 45 minuti da segnalare le importanti occasioni per gli ospiti con la rovesciata di Mattioli e il colpo di testa di Menabò che supera Sassi ma non entra in porta.