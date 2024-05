Per Tennis Comunali Vicenza finisce in parità il derby maratona con il CTV

TENNIS SERIE B2 – Inizia con un pareggio il nuovo campionato di serie B2 per Tennis Comunali Vicenza.

3-3 il risultato finale di un derby “maratona” sui campi del Ctv iniziato alle 10 del mattino e conclusosi quasi alle 6 di sera.

E’ stata battaglia, al di là dei campanilismi cittadini, con la giornata che partiva non certo bene, con i primi due singolari persi: Tommaso Bertuzzo cedeva in tre set ad Andrea Martellato mentre Tommaso Stimamiglio si arrendeva in due a Tommaso Lago con il tie-break decisivo molto combattuto e perso di un niente.

A riportare la sfida in parità ci pensavano Alessandro Battiston e Andrea Zanini: il primo batteva Riccardo Campagnola per 6-0 6-3 mentre il secondo si imponeva in rimonta contro Giovanni Manfrini al termine del match più lungo (2 ore e 31 minuti!) chiuso con il punteggio di 2-6 6-4 7-5 e tante emozioni.

Dopo la pausa i doppi non decretavano un vincitore: da una parte Battiston/Bertuzzo regolavano Martellato/Manfrini per 7-5 6-4 mentre dall’altra Lago/Campagnola superavano Stimamiglio/Fucile per 6-2 6-4.

“Come avevo già avuto modo di dire si è visto un ottimo gruppo – commenta il capitano Alessandro Buratto – Siamo molti contenti del risultato anche perché non eravamo partiti con il piede giusto oltre al fatto di non poter schierare Giovanni Peruffo. I ragazzi, però, sono stati bravi a non mollare mai e a crederci fino in fondo, facendo un grande tifo per i compagni in campo. Non mi piace fare nomi ma vorrei spendere due parole per Alessandro Battiston e Andrea Zanini, i due ex. Battiston ha vinto sia in singolare che in doppio mentre Zanini ha rimontato una partita difficile in cui nel terzo set si è trovato sotto 3-1. Non ha mai mollato e alla fine ha chiuso 7-5 festeggiatissimo dai suoi compagni”.

Adesso sono in programma due settimane di sosta tra turno di riposo e pausa del campionato: si tornerà in campo domenica 19 maggio per la sfida casalinga con l’Eurosporting Treviso per poi affrontare il 26 la trasferta contro la Canottieri Nino Bixio.

CTV – Tennis Comunali Vicenza 3-3

Andrea Zanini b. Giovanni Manfrini 2-6 6-4 7-5

Alessandro Battiston b. Riccardo Campagnola 6-0 6-3

Andrea Martellato b. Tommaso Bertuzzo 6-4 3-6 6-2

Tommaso Lago b. Tommaso Stimamiglio 6-2 7-6(5)

Battiston/Bertuzzo b. Martellato/Manfrini 7-5 6-4

Lago/Campagnola b. Stimamiglio/Fucile 6-2 6-4