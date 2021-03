A Bassano del Grappa il calcio femminile raddoppia: ora anche l’under 17

Dopo il successo ottenuto dall’Under 15, in termini di consensi e di risultati, in casa “Città di Bassano 1903”, il calcio femminile raddoppia e apre le porte alle ragazze nate tra il 2004 e il 2006 puntando a dare vita, nella prossima stagione, anche ad una seconda formazione: l’Under 17.

Il progetto del Calcio Bassano Femminile, dunque, continua ad ampliarsi sotto l’attenta supervisione del suo responsabile Massimo Gastaldello e di Giannantonio Tessarollo ed Andrea Cantele, rispettivamente responsabile del Settore giovanile e della Scuola calcio giallorossa e di

Nella speranza di poter vedere presto tornare in campo le ragazze allenate da Christian Cappozzo, dunque, è già iniziato il reclutamento di nuove calciatrici per la prossima stagione sportiva, ragazze amanti del calcio nate tra il 2004 e il 2009. In programma nei prossimi mesi, appena la situazione sanitaria lo permetterà, anche degli appositi open day tutti al femminile.

Tutto questo con un grande sogno: dare vita nei prossimi anni ad una prima squadra femminile da affiancare a quella di Fc Bassano 1903.

Per informazioni sulle squadre femminili è possibile telefonare al numero 3756414928 oppure scrivere una mail a info@fcbassano1903.it