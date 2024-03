L’Arzignano Valchiampo esonera Giuseppe Bianchini

CALCIO SERIE C NOW – Anche le belle storie e i rapporti consolidati finiscono. Arriva così la notizia, all’indomani del pareggio casalingo con il Trento, dell’esonero da parte dell’Arzignano Valchiampo del tecnico Giuseppe Bianchini.

Alla guida della panchina gialloceleste dalla stagione 2020/21, artefice della promozione in serie C e della conquista dei playoff, a lui vanno i ringraziamenti del club presieduto da Lino Chilese per gli anni trascorsi insieme, le emozioni vissute e gli importanti traguardi raggiunti.