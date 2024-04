Un eurogol di Boffelli regala il pareggio all’Arzignano Valchiampo

Pergolettese – FC Arzignano Valchiampo 1-1

PERGOLETTESE: Soncin, Tonoli, Lambrughi, Arini, Figoli (42’ st Aucelli), Bariti, Mazzarani (31’ st Andreoli), Guiu Vilanova, Felicioli (24’ st De Luca), Piccinini, Jaouhari. All. Mussa. A disposizione: Cattaneo, Doldi, Cerasani, Schiavini, Bignami, Caia, Bozzuto.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Bernardi (41’ st Zanon), Casini (41’ st Antoniazzi), Lakti, Bordo, Cariolato (23’ st Gemignani), Davi, Boffelli, Milillo, Mattioli (23’ st Faggioli), Parigi (12’ st Menabò). All. Bentivoglio. A disposizione: Pigozzo, Botti, Lunghi, Piana, Centis, Baretta, Campesan.

DIRETTORE DI GARA: D’Eusanio di Faenza

RETI: 44’ pt Boffelli, 4’ st Jaouhari

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st

NOTE. Ammoniti: Piccinini, Andreoli, All. Mussa, Milillo, Boffelli, Bordo.