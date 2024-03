Tra Arzignano Valchiampo e Albinoleffe un pareggio senza reti

ARZIGNANO VALCHIAMPO – ALBINOLEFFE 0-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Pigozzo, Bordo, Gemignani (32’ st Cariolato), Zanon (14’ st El Hilali), Barba, Antoniazzi (32’ st Lunghi), Davi, Boffelli (19’ st Piana), Milillo, Mattioli (14’ st Faggioli), Parigi. All. Bianchini. A disposizione: Boseggia, Botti, Casini, Centis, Baretta, Campesan.

ALBINOLEFFE: Marietta, Doumbia, Piccoli (36’ st Baroni), Zoma, Milesi, Saltarelli (1’ st Gusu), Munari (14’ st Zanini), Borghini, Gatti, Arrighini (30’ st Longo), Agostinelli (1’ st Brentan). All. Lopez. A disposizione: Pratelli, Moleri, Toccafondi, Angeloni, Muzio, Allieri, Ercolani.

DIRETTORE DI GARA: Ursini di Pescara

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

NOTE. Ammoniti: Boffelli, Zanon, Munari, Brentan, Zanini

CALCIO SERIE C NOW – Finisce in parità e senza reti la sfida che ha visto affrontarsi al Dal Molin Arzignano Valchiampo e Albinoleffe.

“Una partita a senso unico – commenta a caldo il tecnico Giuseppe Bianchini – Ci abbiamo provato solo noi e una partita così era da vincere. Siamo arrivati dentro l’area tante volte e, se l’atteggiamento è questo, arriveranno anche i gol. Una prestazione del genere deve solo darci la carica. Continuiamo a lavorare in maniera intensa come stiamo facendo. L’importante è non perdere mai fiducia e avere ancora più fame di risultati. Dunque, alziamo la testa e guardiamo avanti: questa squadra ha valori e verranno fuori. Arriverà il momento di gioire tutti insieme. Sono convinto che questi ragazzi riusciranno a fare qualcosa di importante”.

Aggiunge l’attaccante Giacomo Parigi: “La prestazione c’è stata. Dobbiamo ripartire da questo punto, lavorare con pazienza, con voglia come stiamo facendo, cercando di essere più concreti quando arriviamo davanti alla porta. Pensiamo alla prossima sfida, il derby con il Vicenza: daremo il massimo per portare a casa punti”.