Nel finale il LR Vicenza trova il pari con la Pro Sesto e sfiora il raddoppio

Pro Sesto – LR Vicenza 1-1 Pro Sesto – Del Frate, Mapelli, Caverzasi, Marianucci; D’Alessio, Poli (dal 90’+6′ Palazzi), Bussaglia, Maurizii (dal 88′ Barranca); Sereni; Toci, Basili. A disposizione: Formosa, Poggesi, Bahlouli, Kristoffersen, Iotti, Giorgeschi, Fornito, Florio, Bruschi. Allenatore: Angelotti. LR Vicenza – Confente; De Col, Cuomo, Golemic (dal 81′ Cavion), Costa (dal 88′ Sandon); Ronaldo, Greco; Della Morte (dal 88′ Laezza), Pellegrini, Ferrari, Delle Monache (dal 81′ Proia). A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Tronchin, Talarico, Busato. Allenatore: Vecchi. Marcatori: 35′ Toci (PS), 87′ Costa (LRV) Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara; assistenti: Pilleri di Cagliari, Singh di Macerata; quarto ufficiale: Matina di Palermo Ammoniti: Costa (LRV), Bussaglia (PS) Note: giornata piovosa, terreno pesante

CALCIO SERIE C NOW – Il LR Vicenza torna con un pareggio per 1-1 dalla trasferta sul campo della Pro Sesto nella ripresa della gara interrotta per campo impraticabile.