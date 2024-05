Alle ragazze di Tennis Comunali Vicenza il derby playoff di serie C con ST Bassano

TENNIS SERIE C FEMMINILE – Continua la cavalcata vincente delle ragazze della serie C di Tennis Comunali Vicenza targate Rangers Battistolli che superano il primo turno del tabellone promozione battendo per 3-0 la Società Tennis Bassano.

Risultato già deciso al termine dei singolari grazie ai successi di Adele Burato, Caterina Novello e Chiara Albiero.

“Prestazioni convincenti di tutte le ragazze che hanno dimostrato ancora una volta grinta e voglia di ottenere il risultato” il commento del capitano Francesco Polato.

La squadra cittadina tornerà in campo domenica 19 maggio. E il sogno continua!

Tennis Comunali Vicenza – ST Bassano 3-0

Burato b. Bordea 6-1 6-2

Novello b. Bortolaso 6-2 6-1

Albiero b. Pasinato 6-1 6-3