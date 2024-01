L’Arzignano Valchiampo saluta il difensore Ivo Molnar “the wall”

CALCIO SERIE C NOW – L’Arzignano Valchiampo saluta ufficialmente il difensore Ivo Molnar passato a titolo definitivo alla Virtus Francavilla.

Dalla stagione 2020/21 ha vestito la maglia numero 5 del club scrivendo con la squadra tantissime pagine di storia: un play off di Serie D vinto, il campionato di Serie D 21/22 dominato, la promozione in Serie C conquistata e una qualificazione ai play off di Serie C raggiunta.

Con professionalità, dedizione ed educazione, è stato la roccia gialloceleste, per tutti “The Wall”, diventando uno dei nostri capitani con oltre 100 presenze con i colori del Grifo.

111 presenze totali, 4 reti: Semplicemente Grazie Ivo! Nessuno potrà mai dimenticare quel miracoloso “salvataggio sulla linea di Molnar” allo stadio Ballarin di Chioggia negli ultimi minuti della sfida promozione di quel celebre 15 maggio 2022.