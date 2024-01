ARZIGNANO VALCHIAMPO – AURORA PRO PATRIA 0-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Bernardi (38’ st Gemignani), Casini, Lakti (32’ st Mattioli), Grandolfo, Lunghi (17’ st Barba), Cariolato (38’ st Davi), Antoniazzi (17’ st Bordo), Boffelli, Milillo, Parigi. All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Molnar, Zanon, Piana, Cazzadori, Centis, Campesan.

PRO PATRIA: Rovida, Ndrecka, Saporetti, Moretti, Stanzani (43’ st Fietta), Nicco (32’ st Bertoni), Pitou (32’ st Citterio), Minelli, Somma (15’ st Renault), Castelli (32’ st Parker), Mallamo. All. Colombo. A disposizione: Mangano, Bongini, Vaghi, Bashi, Marano, Ghioldi, Zanaboni.

DIRETTORE DI GARA: Gauzolino di Torino

RETI: 24’ st Castelli

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st

NOTE. Ammoniti: Boffelli, Casini, Milillo, Stanzani, Mallamo.

CALCIO SERIE C NOW – Dopo l’impresa di sette giorni fa di aver fermato la capolista Mantova l’Arzignano Valchiampo cade in casa contro la Pro Patria, a segno alla mezz’ora della ripresa con Castelli.

“Una brutta sconfitta che pesa per come è arrivata anche perchè si giocava contro una diretta concorrente – il commento del tecnico Giuseppe Bianchini – Una gara difficile anche per le condizioni del campo in cui si poteva giocare poco. La nostra non è stata una grande giornata, non eravamo brillantissimi ed intensi come in altre circostanze. Dovevamo fare qualcosa in più: bisogna lavorare meglio durante la settimana, accettare quello che ha detto il campo, analizzare bene gli errori che abbiamo commesso senza creare allarmismi esagerati. La sconfitta deve portare a migliorarci con la convinzione che, unendo le forze di tutti, sabato prossimo si disputerà na partita importante”.