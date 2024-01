Per la Rangers Rugby Vicenza il secondo “ruggito” contro i Lyons

Rangers Rugby Vicenza – Sitav Lyons Rugby 25–10 (mete 3–2)

Marcatori: p.t. 6’ m Ceccato tr Bruniera (7-0); 16’ m Salerno (7-5); 29’ m Rodina (7-10) s.t. 46’ cp Bruniera (10-10); 53’ m Mercerat (15-10); 71’ cp Bruniera (18-10); 75’ m O’Leary-Bladetr Bruniera (25-10).

Rangers Rugby Vicenza: Williams (48’ Mercerat); Foroncelli, O’Leary-Blade ©, Lisciani (58’ Sanchez-Valarolo), Poletto; Bruniera, Pozzobon (67’ Gelos); Roura, Trambaiolo (67’ Nicoli), Tonello (40’ Piantella); Urraza, Pontanari; Lazzarotto (62’ Messina), Pretz (67’ Franchetti), Ceccato (56’ Braggie’). All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

Sitav Lyons Rugby: Via G.; Rodina, Beghi (47’ Conti), Zaridze, Del Bono; Biffi, Via A. (75’ Viti); Moretto, Bance, Cisse (58’ Mannelli); Cemicetti, Bottacci; Salerno (58’ Morosi), De Rossi(75’ Borghi), Aloe’ (58’ Cafaro). A disposizione: Bellani, Russo. All. Bernardo Urdaneta

Arb.: Francesco Meschini (MI)

AA1: Vinci AA2: Boraso

Quarto uomo: Cusano

Cartellini: 38’ giallo Via G. (Lyons).

Calciatori: Bruniera (Rangers Vicenza) 4/5; Zaridze (Lyons) 0/2.

Note: giornata soleggiata ma fredda, terreno in ottime condizioni, 250 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 4; LyonsRugby 0

Player Of The Match: Conrado Roura (Rangers)