Il LR Vicenza perde il… Lume ed incassa la prima sconfitta con Vecchi in panchina

Lumezzane – LR Vicenza 2-1

Lumezzane – Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Ilari; Gerbi (dal 74′ Capelli), Taugourdeau, Moscati (dal 74′ Calì); Spini (dal 90’+3′ Basso Ricci), Righetti, Cannavò (dal 85′ Deratti). A disposizione: Rizzo, Greco, Kwetshu, Tortelli, Scremin, Parodi, Pesce, Poledri, Malotti. Allenatore: Arnaldo Franzini

LR Vicenza – Confente; Ierardi (dal 63′ Proia), Golemic, Laezza (dal 86′ Greco); De Col, Ronaldo (dal 63′ Rossi), Cavion (dal 75′ Jimenez), Costa (dal 75′ Sandon); Della Morte, Rolfini, Pellegrini. A disposizione: Brzan, Massolo, Cuomo, Fantoni, Lattanzio, Talarico, Tronchin. Allenatore: Stefano Vecchi

Marcatori: 38′ Pellegrini (LRV) su rig,, 39′ Spini (L), 45’+2′ Ilari (L)

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma, assistenti Francesco Picchichè di Trapani e Daniele De Chirico di Molfetta, quarto uomo Andrea Bortolussi di Nichelino

Ammoniti: Spini (L), Costa (LRV), Laezza (LRV), Calì (L)

Note: giornata fredda, terreno in discrete condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Trasferta sul campo del Lumezzane per il LR Vicenza.

Biancorossi in vantaggio al 38’ grazie ad un rigore trasformato da Pellegrini e pareggio al 39’ di Spini che finalizza una bella azione di Cannavò. Allo scadere del secondo minuto di recupero arriva il 2-1 di Ilari che riprende una respinta di tacco di Ierardi.

La ripresa inizia con i padroni di casa in avanti e vicini alla terza rete: Confente si fa trovare pronto. Nonostante i cambi e qualche occasione, con il portiere di casa Filigheddu che nega nel finale il pareggio a Proia, il risultato non cambia più ed arriva la prima sconfitta con Vecchi in panchina.