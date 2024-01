Per la Civitus Allianz Vicenza si accendono i riflettori sul derby con Mestre

BASKET SERIE B NAZIONALE – Latorna, dopo un mese dall’ultima partita casalinga, al palasport di via Goldoni per affrontare il derby con. Alle ore 18.30 di sabato si accenderanno i riflettori su una rivalità cresciuta sempre di più negli ultimi anni con l’ambiziosa compagine veneziana. All’incontro è prevista anche la presenza di diverse autorità cittadine.La Civitus domenica scorsa ha sbancato l’imbattuto campo dellanella prima giornata di ritorno del campionato di serie B Nazionale, in un palazzetto con una temperatura bassa ai limiti della praticabilità, con il rischio infortunio per i giocatori, ma che non è stato oggetto di alcun provvedimento disciplinare del giudice sportivo, nonostante la segnalazione agli arbitri. Per Vicenza è stato il primo successo lontano dalle mura amiche e anche Mestre ha vinto solamente una volta in trasferta, alla prima giornata di campionato con

La squadra di Cilio deve fare i conti ancora con diversi acciacchi e infortuni, in un campionato che al giro di boa si sta rivelando durissimo ed equilibrato. Nell’ultima giornata le squadre più attardate in classifica hanno tutte vinto contro avversari superiori e anche il mercato sempre aperto potrebbe scompaginare le carte in tavola.

“A Chieti abbiamo fatto probabilmente la miglior partita di questa stagione, una prova che ci deve dare tanto morale e consapevolezza nei nostri mezzi – commenta il coach biancorosso – Siamo a meno quattro punti dalla salvezza diretta, quella di sabato è la prima di tre partite ravvicinate e dobbiamo mettere le marce più alte, cavalcando l’entusiasmo. Il nostro pubblico ci ha già aiutato molto quest’anno con le squadre di fascia alta”.

Replica il vice di Ciocca, il vicentino Giacomo Statua: “Sarà una partita intensa, Vicenza vorrà riconfermarsi in casa e soprattutto riscattare la partita dell’andata, noi invece vogliamo ottenere la terza vittoria consecutiva”.

Gli avversari

Venerdì alla vigilia del derby la società mestrina ha definito l’arrivo di Aromando, ala grande classe ’97 anche lui un ex della sfida, anche se per breve tempo. Due mesi fa è arrivato Smajlagic, ala croata del 1990, al quale domenica scorsa è nata la prima figlia Lea. Ha festeggiato con una prova da 28 punti, 7 rimbalzi e miglior quintetto di giornata Lnp. Smajlagic non è mai stato allenato da Ciocca colpito da una polmonite bilaterale negli ultimi due mesi. Al suo posto anche sabato ci sarà il vice Statua, giovane allenatore vicentino che ha ottenuto un bottino di tre vittorie in casa e due sconfitte in trasferta. Statua condivideva anche l’abitazione con Bugatti, grande ex di turno arrivato a stagione in corso.

I precedenti recenti

Nella scorsa stagione la Civitus Allianz riuscì nell’impresa di battere l’allora capolista Gemini per 71-66, mentre nella gara dello scorso ottobre al Taliercio finì con un largo successo per la forte compagine allenata da Ciocca, in una città di Mestre ancora sotto shock per la strage del cavalcavia avvenuta pochi giorni prima.

Biglietti all’ingresso: 10 euro per gli Interi, 7 euro per i Ridotti, 5 euro per gli Junior. Sotto i 12 anni ingresso gratuito.

Classifica

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 30; Liofilchem Roseto e Rucker San Vendemiano 26; Allianz Pazienza San Severo 24; General Contractor Jesi 22; LUX Chieti* 21; Ristopro Fabriano, Gemini Mestre, OraSì Ravenna, Andrea Costa Imola e Blacks Faenza 18; Virtus Imola e LuxArm Lumezzane 16; Civitus Allianz Vicenza e Pallacanestro Virtus Padova 12; Lions Bisceglie e Logimatic Group Ozzano 10; CJ Basket Taranto 8.

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno (19^ giornata, seconda di ritorno)

20/01/2024 18:00 Lions Bisceglie-OraSì Ravenna

20/01/2024 18:30 Civitus Allianz Vicenza-Gemini Mestre

20/01/2024 19:00 CJ Basket Taranto-Virtus Imola

20/01/2024 20:00 LuxArm Lumezzane-Liofilchem Roseto

21/01/2024 18:00 Rucker San Vendemiano-Logimatic Group Ozzano

21/01/2024 18:00 Blacks Faenza-Pallacanestro Virtus Padova

21/01/2024 18:00 Allianz Pazienza San Severo-Ristopro Fabriano

21/01/2024 18:00 General Contractor Jesi-LUX Chieti

21/01/2024 18:00 Andrea Costa Imola-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS