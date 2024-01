Alla Rangers Pallanuoto Vicenza il primo derby del 2024 contro Bentegodi Verona

Rangers Pallanuoto Vicenza – F. Bentegodi Verona 14-6 (5-4-5-0-2-1-2-1)

Perentoria vittoria della Rangers Pallanuoto Vicenza che, tra le mura amiche, ha fatto proprio il derby con la Bentegodi Verona.

Partita che andava presa con la massima attenzione per le buone prestazioni del veronesi, nonostante l’unico punto in classifica, che presentavano il nuovo acquisto Luca Pedroni, forte giocatore ligure impegnato lo scorso anno nel campionato inglese e, pertanto, tesserabile dal mese di gennaio come atleta proveniente da federazione straniera.

Partenza in controllo con il Verona che firma il primo vantaggio ma, nonostante alcune conclusioni sfortunate, è il Vicenza che piano piano mette in campo il proprio gioco e, nonostante un rigore subito chiude il parziale sul 5-4.

Nel secondo i padroni di casa hanno giocato con la difesa preparata da coach Dal Bosco piazzando un parziale sontuoso di 5-0. Il resto della partita è proseguito in totale controllo, con spazio per tutti i giocatori vicentini e facile vittoria finale per 14-6.

In gol per i nostri Serediuc 4, Scotti Galletta e Scocchi con 3, Balbo 2, Damiano e Simioni 1.

Nel terzo tempo un chiaro fallo a centrocampo di Cametti del Verona ha portato l’arbitro a dare una doppia espulsione definitiva che ha coinvolto Riccardo Scotti Galletta. Bisognerà ora attendere il referto arbitrale per capire se vi sarà la probabile squalifica di Riccardo per l’incontro di sabato prossimo in casa con una delle prime del girone: il CUS Geas Milano.

Vicenza ancora imbattuto che ora con 8 punti, affiancato dal Monza, è nel gruppo che prova a staccarsi dal resto del girone con le prime, a nove punti, CUS Milano, Piacenza e Metanopoli.

Il prossimo turno vedrà due scontri diretti Vicenza-Cus Milano e Monza-Piacenza mentre il Metanopoli sarà impegnato in casa contro il Novara ancora fermo a zero punti.