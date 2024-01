La Rangers Rugby Vicenza brilla all’esordio nell’Elite Cup contro le Fiamme Oro

Rangers Rugby Vicenza – Fiamme Oro Rugby 77-14 (mete 11-2)

Marcatori: p.t. 3’ m Trambaiolo tr Bruniera (7-0); 10’ m Pontanari tr Bruniera (14-0); 13’ m O’Leary-Blade tr Bruniera (21-0); 15’ m Bruniera tr Bruniera (28-0); 17’ m O’Leary-Blade tr Bruniera (35-0); 40’ m O’Leary-Blade tr Bruniera (42-0); s.t. 52’ m Bellucci tr Pecorella (42-7); 59’ m Williams tr Bruniera (49-7); 60’ m Pontanari tr Bruniera (56-7); 66’ m Foroncelli tr Bruniera (63-7); 70’ m Lisciani tr Bruniera (70-7); 76’ m Casagrande tr Pecorella (70-14); 80’ m Pagano tr Bruniera (77-14).

Rangers Rugby Vicenza: Williams; Foroncelli, O’Leary-Blade, Lisciani, Poletto; Bruniera, Pozzobon (40’ Zanon); Trambaiolo (64’ Piantella), Peron, Tonello; Nicoli (40’ Gallinaro), Pontanari; Messina (40’ Pagano), Pretz (40’ Gutierrez), Lazzarotto (23’ Ceccato 71’ Lazzarotto). A disposizione: Mercerat, Sanchez-Valarolo.

All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

Fiamme Oro Rugby: Lai; Castellucci, Camillo, Pecorella, Catalani (52’ Fascianelli); Fusari, Bertocci (40’ Casagrande); Hoxha (40’ Megna), Bellucci (71’ Pesaresi), Chianucci (71’ Bragalone); Biaggi (58’ Pacciani), Broccio; Caruso (66’ Buompadre), Bianchetti (61’ Orlandi), Mariottini. All. Daniele Forcucci, Matteo Galluppi

Arb.: Alberto Favaro (VE). AA1: F. Cusano AA2: M. Locatelli Quarto uomo: B. Smussi

Cartellini: 50’ giallo Gallinaro (Rangers); 79’ giallo Lai (Fiamme Oro).

Calciatori: Bruniera (Rangers Vicenza) 11/11; Pecorella (Fiamme Oro) 2/2.

Note: giornata soleggiata ma fredda, terreno in ottime condizioni, 250 spettatori. Minuto di silenzio in ricordo dell’ex presidente del Rugby Vicenza Leone Campana mancato in settimana.

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 5; Fiamme Oro Rugby 0

Player Of The Match: Andrea Bruniera (Rangers)