La Civitus Allianz Vicenza non infrange a Fabriano il tabù trasferta

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Allianz Vicenza esce sconfitta anche da Fabriano e rimane l’unica squadra del girone B a non avere ancora vinto in trasferta.

Cilio parte con Lurini in quintetto al posto di Ambrosetti (infortunio muscolare) mentre Terenzi va in campo nonostante un problema alla caviglia accusato in settimana. L’inizio è subito appannaggio di Fabriano con un 5-0, poi arrivano i primi due punti per Bugatti che vivrà però una serata alquanto complicata al tiro.



Il coach berico chiama subito time out, ma Fabriano scappa sul 20-5 a tabellone con 2 minuti ancora da giocare nella prima frazione. Il croato Granic spadroneggia sotto canestro e sale presto in doppia cifra, poi Centanni mette la ciliegina sulla sirena del primo quarto segnando da tre il +20. Bugatti dall’arco prova a dare la scossa e anche Fabriano chiama presto time out: Centanni è scatenato (14 punti a metà gara) e segna da tutte le posizioni, il vantaggio torna a +20 con Vicenza che va al riposo con un impietoso 9/35 al tiro.

Capitan Cernivani tiene ancorata alla partita la Civitus che sul finire del terzo periodo ricuce a -14, ma ancora Centanni sulla sirena segna dalla lunga con l’aiuto del tabellone. Lo 0-5 in avvio di ultimo periodo grazie a Brambilla ridà un po’ di fiato ai berici, tuttavia la fiammella di speranze si spegne quasi subito contro una solida Ristopro guidata da un incontenibile Centanni che chiude a quota 26 col 52% al tiro. Nonostante l’assenza del faro Stanic, per i padroni di casa c’é anche la prova maiuscola in regia di Bandini che non fa rimpiangere l’argentino.

Sabato alle 18.30 arriverà al palasport di via Goldoni la OraSì Ravenna sconfitta in casa da San Vendemiano per 65-77 e raggiunta proprio da Fabriano in classifica. Per chiudere il girone d’andata l’Allianz avrà poi la prima giornata del nuovo anno, domenica 7 gennaio, con l’ultima trasferta sul difficilissimo campo di Roseto.

Ristopro Fabriano – Civitus Allianz Vicenza 86-74 (27-7, 18-18, 20-23, 21-26)

Ristopro Fabriano: Simone Centanni 26 (5/10, 5/9), Vlatko Granic 20 (7/9, 0/1), Francesco Gnecchi 14 (1/5, 2/3), Paolo Bandini 12 (5/9, 0/1), Alberto Bedin 8 (3/6, 0/0), Yannick Giombini 4 (1/3, 0/0), Matteo Negri 2 (1/1, 0/4), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/1, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Nicolas manuel Stanic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 19 / 27 – Rimbalzi: 41 6 + 35 (Yannick Giombini 11) – Assist: 14 (Simone Centanni 6)

Civitus Allianz Vicenza: Stefano Cernivani 16 (5/8, 1/1), Fabio Bugatti 14 (2/10, 2/6), Valerio Cucchiaro 13 (5/9, 1/2), Niccolò Lurini 7 (2/6, 0/1), Luca Brambilla 7 (2/3, 1/6), Alessandro Riva 6 (3/7, 0/2), Diego Terenzi 5 (1/3, 1/3), Andrea Campiello 4 (2/2, 0/1), Luca Antonietti 2 (1/1, 0/1), Giovanni Brescianini 0 (0/0, 0/0), Andrea Ambrosetti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Fabio Bugatti 9) – Assist: 9 (Stefano Cernivani, Diego Terenzi 3)