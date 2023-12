Rinaldo Sagramola rassegna le due dimissioni dopo la sconfitta del LR Vicenza

Queste le dichiarazioni rilasciate alla stampa presente: “Sono qui per comunicare che in considerazione del momento, del ruolo che ricopro e delle responsabilità che ho, ritengo giusto e doveroso rassegnare le mie dimissioni irrevocabili. Ringrazio per la fiducia che mi è stata generosamente data, non solo dalla proprietà ma anche dalla città, però mi rendo conto che non riesco e non sono riuscito a dare il contributo che avrei voluto. Quindi mi sembra giusto e corretto dimettermi.

Perché mi prendo io questo peso? Perché per il ruolo che ho, il peso lo sento forte sulle spalle, sia nei confronti della proprietà alla quale non posso rimproverare assolutamente nulla, perché tutto ciò che abbiamo chiesto, ha generosamente fatto, sia nei confronti della città che mi ha accolto bene. Non mi sento in pace con me stesso.

In cosa penso di aver sbagliato? Nel non trovare soluzioni. Mi sono fatto domande alle quali non sono riuscito a dare risposte. La società è a conoscenza della mia decisione e dopo la prestazione di oggi, credo sia doveroso fare non uno ma tre passi indietro”.