L’Arzignano Valchiampo cala un tris vincente alla Pro Vercelli

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – PRO VERCELLI 3-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Casini (27’ st Bordo), Lakti, Grandolfo, Lunghi (42’ st Molnar), Gemignani, Barba, Piana, Davi, Milillo, Parigi (36’ st Cazzadori). All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Bernardi, Balde, Cariolato, Zanon, Centis, Campesan, Boffelli, Canato.

PRO VERCELLI: Sassi, Camigliano, Mustacchio, Iotti, Nepi (15’ st Comi), Santoro (38’ st Contaldo), Fiumanò (1’ st Emmanuello), Rutigliano, Maggio (15’ st Condello), Parodi. All. Dossena. A disposizione: Valentini, Rizzo, Da Pra, Gheza, Sibilio, Niang, Forte, Seck, Pesce, Sarzi, Petrella.

DIRETTORE DI GARA: Gangi di Enna

RETI: 18’ pt Parigi, 21’ pt Nepi, 30’ pt Lakti, 23’ st Grandolfo.

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

NOTE. Ammoniti: Lakti, Casini, Piana, Lunghi, Parigi, Iotti, Carosso.

CALCIO SERIE C NOW – Si chiude meravigliosamente tra le mura di casa il 2023 dei giallocelesti che nella gara valida per la 18^ giornata ottengono tre punti importanti battendo la Pro Vercelli per 3 a 1.

Le reti di casa portano la firma di Parigi, Lakti e Grandolfo. Apre i giochi il numero 97 che inacca in rete la palla calciata da Casini dalla bandierina. Gli ospiti pareggiano i conti dopo tre minuti con Nepi. Alla mezz’ora ci pensa Lakti a riportare in vantaggio i suoi. Sempre Casini dal corner, Grandolfo ci mette del suo e il centrocampista ex Lecco insacca. Nella ripresa è Grandolfo, con un bellissimo gol, a chiudere il match al 23’. Una partita dominata dagli uomini di mister Bianchini che creano tantissime occasioni e vincono da squadra.