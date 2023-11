La Fondazione Milano – Cortina 2026 presenta l’iniziativa “Italia dei Giochi”

Permettere alle diverse manifestazioni sportive nel Paese di partecipare e celebrare la presenza dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, esaltando i valori dello sport, attraverso l’inclusione e il gioco, ad ogni livello e per tutte le età, sul territorio italiano.

È questo lo spirito dell’iniziativa Italia dei Giochi, ideata dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con CONI e CIP, per consentire a regioni, province, comuni, enti pubblici non commerciali, associazioni ed organizzazioni sportive di tutta Italia di promuovere i propri eventi sportivi a livello locale nel percorso di avvicinamento a Milano Cortina 2026.

Un’iniziativa che a partire da gennaio 2024 consentirà a Istituzioni locali ed associazioni, come anche ad ambasciate e consolati italiani all’estero, di iscriversi e di far confluire le proprie attività sportive, di qualsiasi disciplina, nel programma del Comitato Organizzatore.

Una celebrazione dei Giochi all’insegna dei valori dello sport e della pratica sportiva che darà vita ad un calendario diffuso di attività.

Il programma Italia dei Giochi, inoltre, vuole rappresentare l’opportunità di creare una community dinamica e interattiva, in grado di raccogliere idee creative e, contestualmente, amplificarle coinvolgendo i cittadini nella Road to the Games 2026.

Un percorso e un racconto all’insegna dell’entusiasmo, del calore, della diversità e del talento che rendono unico lo spirito Italiano. Una celebrazione dei valori olimpici e paralimpici con l’energia della cultura italiana e del suo spirito dinamico, vibrante e contemporaneo.

“Con l’iniziativa Italia dei Giochi – dichiara Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026 – vogliamo contribuire a celebrare l’entusiasmo degli italiani che promuovono iniziative sportive, fornendo modalità per connettere il proprio evento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e condividere l’entusiasmo dei partecipanti alle singole manifestazioni. Vorremmo permettere a chi tutti i giorni è impegnato per promuovere la pratica sportiva e i suoi valori nelle Istituzioni, nelle Associazioni e nelle Organizzazioni Sportive, di sentirsi parte dei significati insiti nell’ospitare il mondo attraverso il progetto di Milano Cortina 2026”.

L’iniziativa Italia dei Giochi si inserisce all’interno delle attività di Legacy del Comitato organizzatore tese a ispirare le nuove generazioni, contribuire alla promozione della pratica sportiva, della socialità, dell’inclusione, della sostenibilità e della crescita attraverso i valori dello sport che i Giochi trasmettono.