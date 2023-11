Belosevic convocata in nazionale: rinviata la partita della Velcofin Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Niente basket nel weekend per la Velcofin Interlocks Vicenza: la squadra biancorossa, infatti, ha chiesto ed ottenuto dalla Federazione il rinvio della sfida contro Umbertide, prevista inizialmente per domenica 5 novembre al palazzetto dello sport di via Goldoni, a causa della convocazione in nazionale maggiore di Iva Belosevic, che sarà tutta la settimana in Croazia per disputare le prime due partite del girone di qualificazione ad Euro 2025. L’indisponibilità di Belosevic ha portato la società biancorossa a chiedere il rinvio del match contro Umbertide e, con ogni probabilità, la settimana prossima verrà ratificato anche quello contro Ponzano, previsto per sabato 11 novembre. Realisticamente quindi la Velcofin Interlocks Vicenza tornerà in campo i n campionato il prossimo 19 novembre per il match casalingo contro la Futurosa Trieste.

Belosevic non è alla prima esperienza con la nazionale croata: la lunga vicentina ha già percorso la trafila delle selezioni giovanili rossocrociate, disputando anche gli Europei di categoria, gli ultimi nel 2018, con la casacca dell’Under 20, inserita nella Division B. Questa però è la sua prima volta con la nazionale maggiore: un traguardo raggiunto anche grazie alle ottime prestazioni dello scorso campionato, in cui è stata scelta come migliore straniera dell’A2 girone A. La missione è quella di riportare la Croazia agli Europei del 2025, dopo la mancata qualificazione di quest’anno: una nazionale, quella croata, che ha come miglior piazzamento nella competizione continentale il quinto posto ottenuto nel 2011. Le due partite in cui Belosevic sarà impegnata si giocheranno giovedì 9 novembre e domenica 12 novembre, entrambe a Spalato, e vedranno le rossocrociate contrapposte prima alla Spagna e poi all’Olanda. Si ricorda inoltre che l’Italia, in quanto paese ospitante assieme a Grecia, Germania e Repubblica Ceca, è già qualificata alla rassegna del 2025.

Intanto, la Velcofin Interlocks Vicenza, facendo i più sinceri auguri a Belosevic per l’esperienza con i colori del suo Paese, continuerà a lavorare in vista dei prossimi impegni del campionato, che vedranno le beriche contrapposte in ordine a Trieste, Ancona e Abano Terme. Tre sfide contro avversarie alla portata e cui le biancorosse dovranno arrivare preparate, con l’obiettivo dichiarato di sbloccare una classifica ancora deficitaria.