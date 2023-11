La Migross Asiago sul ghiaccio di casa alla prova Klagenfurt

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – La Migross Asiago, dopo la sconfitta casalinga all’overtime contro il Villach, che lascia l’amaro in bocca per come è maturata, torna subito sul ghiaccio di casa per affrontare i biancorossi di Klagenfurt, face-off alle 19.45 di venerdì 3 novembre. Ad inizio ottobre in Austria, le due formazioni hanno già incrociato i bastoni, ne è scaturita una partita molto equilibrata, ma il risultato finale ha sorriso ai padroni di casa che hanno vinto per 4-3.

Da Asiago: gli stellati sono reduci da una prestazione molto buona con il Villach, la sconfitta suona un po’ come una beffa, ma non sempre il risultato è lo specchio fedele di quanto visto nei 60 minuti. Barrasso ha proposto ancora qualche novità nella composizione delle linee offensive, quella più rilevante è lo spostamento di Saracino, in linea con McShane e Ierullo, che con i 15 punti messi a segno in 16 presenze è il top scorer della squadra, ed il primo impatto sembrerebbe più che positivo. Ora capitan Magnabosco e compagni devono trovare continuità di rendimento, mantenendo la stessa intensità e qualità fatta vedere ieri sera i risultati non potranno che arrivare.

Da Klagenfurt: gli austriaci, che attualmente occupano la quinta posizione in classifica, in questa prima fase della stagione hanno un rendimento piuttosto altalenante, arrivano da 2 sconfitte consecutive contro Bolzano e Pioneers. Il reparto offensivo e quello che concede maggior soddisfazione a coach Furey, con 56 reti messe a segno è il 3° della Lega. Il trentacinquenne sloveno Mursak, con 22 punti in 17 partite, è la punta di diamante dell’attacco biancorosso

.

I Leoni hanno grande voglia di rivalsa per la sconfitta subita ieri sera, le motivazioni sono al massimo e cercheranno in tutti i modi di fare propri i 3 punti, ma il Klagenfurt non sarà certo d’accordo nel subire la 3° sconfitta consecutiva.