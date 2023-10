La condanna del LR Vicenza degli atti teppistici contro i tifosi del Padova

CALCIO SERIE C NOW – In seguito ai gravi fatti avvenuti domenica 29 ottobre, al termine della gara contro il Calcio Padova, la società LR Vicenza intende dissociarsi e condannare fermamente qualunque episodio di violenza fisica e verbale.

Si tratta di comportamenti che danneggiano l’immagine del club e della città stessa, oltre a non rispecchiare i valori etici, morali e di fair play che la società biancorossa ha sempre cercato di perseguire e trasmettere.

LR Vicenza desidera esprimere la propria solidarietà a tutte le persone coinvolte e al tifoso rimasto ferito, al quale ha già provveduto a rivolgere la sua vicinanza in forma privata.

Tali inqualificabili condotte non rappresentano, infine, i numerosi tifosi biancorossi che seguono costantemente la squadra, in casa e in trasferta, in modo responsabile e rispettoso, non facendo mai mancare il proprio sostegno e non perdendo mai di vista, allo stesso tempo, i veri valori dello sport.