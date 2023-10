Il 6 novembre a Padova il congresso regionale dell’Associazione allenatori

Si svolgerà nella sala Rossini del prestigioso Caffè Pedrocchi di Padova, lunedì 6 novembre alle 21, il congresso regionale dell’Aiac, l’associazione allenatori di calcio, presieduta da Luciano Genovese, organizzato con la fattiva collaborazione della sezione di Padova.

Un viaggio nel modo del calcio con un ospite d’eccezione, il torinese Giancarlo Camolese, vice presidente nazionale della componente professionistica dell’Aiac, che con il Veneto ha un rapporto particolare avendo giocato dal 1988 al 1991 prima a Padova e poi a Vicenza sedendosi poi sulla panchina berica nella stagione 2005-2006. Per Camolese è un ritorno, visto che a maggio scorso era stato ospite a Mirano in occasione della serata di premiazione degli associati Aiac del Veneto tesserati con l’associazione allenatori calcio da più di 25 anni.

“In quell’occasione – dichiara Luciano Genovese, presidente dell’Aiac del Veneto – Camolese, assieme ad altri ospiti, ha premiato i nostri tecnici per la fedeltà con l’associazione. In quest’occasione, Camolese terrà invece una relazione, in un confronto- dibattito con gli allenatori veneti sulle “Nuove tendenze tecnico-tattiche nel calcio ad alto livello, proponibili nel settore giovanile e nel calcio dilettantistico”, un tema interessante che stimolerà sicuramente riflessioni per tutti i tesserati dei nove gruppi dell’Aiac presenti in regione”.