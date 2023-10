Tennis Comunali Vicenza batte il Baratoff Pesaro e adesso può sognare

TENNIS SERIE A2 – Terza partita casalinga e terza vittoria per la squadra di serie A2 di Tennis Comunali Vicenza che batte per 5-1 il Tennic Club Baratoff Pesaro.

Tutto facile per i ragazzi capitanati dal tecnico Sebastian Vazquez contro il fanalino di coda del girone e risultato già deciso al termine dei singolari.

Il premio velocità lo vince Giovanni Peruffo che in 34’ batte Riccardo Livi con un doppio 6-0. Tre minuti in più e un game concesso per il debuttante Tommaso Bertuzzo opposto a Nicolò Dalla Betta.

Duplice 6-0 anche per Tommaso Dal Santo contro Diego Sabattini.

L’incontro più combattuto vede Gabriele Bosio piegare Marco De Rossi per 6-0 7-5.

Nei doppi, poi, Bosio e Marco Carretta vincono 6-0 6-2 contro Livi/Vidali mentre Bertuzzo/Fucile cedono con un duplice 6-4 a De Rossi/Sabattini

5-1 e domenica il campionato osserva un turno di riposo per tornare il 12 novembre con la trasferta a Casale.

“C’è soddisfazione perché la vittoria di domenica è tutta dei nostri ragazzi – commenta il presidente Enrico Zen – E, passato il giro di boa, possiamo già festeggiare un grandissimo obiettivo: la salvezza. Adesso, però, spazio ai sogni e, nelle ultime due sfide che ancora mancano alla conclusione del girone, proveremo a giocarci l’accesso ai playoff promozione”.

Tennis Comunali Vicenza 5

Tennic Club Baratoff 1

Singolari: Dal Santo (2.3) b. Sabattini (2.5) 6-0 6-0; Peruffo (2.3) b. Livi (3.3) 6-0 6-0; Bosio (2.3) b. De Rossi (2.3) 6-0 7-5; Bertuzzo (2.5) b. Della Betta (4.2) 6-1 6-0

Doppi: De Rossi/Sabattini b. Bertuzzo/Fucile 6-4 6-4; Bosio/Carretta b. Livi/Vidali (B) 6-0 6-2.