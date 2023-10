La carica dei 600 mini rugbysti per un “Vicenza Si Mischia” da record

MINI RUGBY – La diciottesima edizione del Vicenza Si Mischia – Trofeo Euroristorazione va in archivio come una delle edizioni più riuscite.

I campi e gli spazi limitrofi della Rugby Arena sono stati pacificamente invasi domenica 1° ottobre da oltre 1500 persone provenienti da tutto il nord-Italia per il torneo minirugby che ha visto in campo oltre 600 atleti, suddivisi in 4 categorie e 49 squadre.

Spettacolo dentro il campo, a partite da quello offerto dai più piccoli atleti dell’Under6, che si sono cimentati nei giochi propedeutici, ed in seguito con le prime partite per cominciare a misurarsi con mete e placcaggi. Dieci le squadre Under 8 in campo, quattordici le Under 10 e ben sedici Under 12 che hanno fatto vedere ottimo rugby, sportività e divertimento dalla prima all’ultima gara.

Spettacolo anche fuori dal campo nel Terzo Tempo Village, con Euroristorazione, partner della Rangers Rugby Vicenza, che ha garantito il pasto a tutti gli atleti, mentre il Team Terzo Tempo guidato da Ivano Artuso con decine e decine di genitori e volontari a supporto, ha rifocillato il grande pubblico presente dalla mattina alla sera.

Spettacolo infine anche nelle premiazioni, con la presenza del consigliere del Comune di Vicenza Giacomo Bez che ha portato il saluto del sindaco Possamai e di tutta l’amministrazione, del presidente della Rangers Rugby Vicenza Augusto Fantelli, del main Sponsor dei biancorossi Luigi Battistolli, del coordinatore del minirugby biancorosso Carlo Zambonin e di Daniele Arboit di Wall Street English partner Rangers Rugby Vicenza, che ha premiato il “player of the match” di ogni categoria con dei gadget personalizzati.

Il Rugby Vicenza desidera infine ringraziare i club presenti per la pazienza e la collaborazione, le famiglie e tutti i partecipanti per il rispetto e l’impegno e, soprattutto, i tantissimi volontari che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione grazie alla loro disponibilità, passione e sostegno reciproco: esempi importanti per i giovani atleti.

Arrivederci a domenica 2 giugno 2024 per il 4° Trofeo Città di Vicenza

Classifiche 18° Vicenza Si Mischia – Trofeo Euroristorazione

Under 8

1 Rugby Valpolicella

2 Lyons Piacenza

3 Monti Rugby Rovigo

4 Rugby Paese

5 Cus Padova Rugby

6 Amatori Rugby Vicenza

7 Lagaria+Verona

8 Abano Rugby

9 Rugby Thiene

10 Rugby Piazzola

Wall Street English Players of the Match Under8

Elia Piccoli – Rugby Lyons Piacenza

Under 10

1 Monti Rugby Rovigo

2 Amatori Rugby Vicenza A

3 Rugby Thiene

4 Rugby Paese

5 Rugby Valpolicella A

6 Lagaria Rugby Rovereto

7 Lyons Piacenza B

8 Rugby Valpolicella B

9 Verona Rugby

10 Abano + Piazzola

11 Cus Padova Rugby

12 Amatori Rugby Vicenza B

13 Lyons Piacenza A

14 Rugby Altovicentino

Wall Street English Players of the Match Under10

Massimo De Santi – Amatori Rugby Vicenza

Under 12

1 Rugby Valpolicella B

2 Rugby Parma A

3 Rugby Paese

4 Amatori Rugby Vicenza A

5 Cus Padova Rugby

5 Verona Rugby

7 Amatori Rugby Vicenza B

7 Rugby Piazzola

9 Abano Rugby

9 Lyons Piacenza

11 Rugby Altovicentino

11 Rugby Parma B

13 Monti Rugby Rovigo

13 Rugby Valpolicella A

15 Lagaria Rugby Rovereto

15 Rugby Thiene

Wall Street English Players of the Match Under12

Carlo Rusconi – Rugby Parma

Trofeo Euroristorazione – Coppa miglior Società

1 Rugby Valpolicella

2 Rugby Paese

3 Amatori Rugby Vicenza