Contro i Graz99ers la Migross Asiago rompe il ghiaccio in ICEHL

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – Prima vittoria stagionale in ICEHL per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che all’Odegar supera i Graz99ers con il risultato di 4 a 3 dopo una prestazione nettamente positiva.

Nessuna novità a roster per la formazione guidata da Barrasso.

Il match si mette subito bene per i giallorossi, capaci di andare a segno dopo quattro minuti e mezzo con Ierullo, che su assist di Saracino non sbaglia e infila Volden. I Leoni si rendono pericolosi anche al 10′ con una conclusione ravvicinata di Misley, ma il goalie norvegese si riscatta immediatamente. Due minuti più tardi, Ierullo tenta la conclusione dalla sinistra, ma questa volta il suo tiro è troppo centrale e il portiere ospite non ha problemi. Al 14′ il Graz trova il pari con Viksten, che supera Fazio su assist di Matson. Subito dopo l’Asiago va ad un passo dal nuovo vantaggio con un botta di Saracino neutralizzata da Volden. Al 15′ incurisione sulla destra di Michele Marchetti e due minuti più tardi sul lato opposto di McShane, ma Volden c’è e si fa trovare pronto.

L’Asiago parte forte anche nella frazione centrale, dopo una novantina di secondi Stefano Marchetti tira in porta, trova la respinta di Volden con il disco che rimane nello slot senza nessuno pronto ad approfittarne. Al 3′ è Gennaro a tentare la sorte, ma il suo tiro viene parato. All’8′ Asiago in powerplay e Giallorossi che capitalizzano dopo appena otto secondi: triangolazione tra Gennaro, Ierullo e Saracino, che deve solo appoggiare in porta per il nuovo vantaggio. Gli Stellati sono galvanizzati da goal e nei minuti successivi sfiorano la terza rete con un diagonale di Finoro e un’azione di Moncada, fermato all’ultimo da Volden. A metà frazione sono i 99ers a poter giocare in superiorità numerica e riescono a pareggiare con un tiro sotto alla traversa di Viksten. Nei minuti conclusivi del periodo l’Asiago assedia a porta di Volden, ma gli ospiti riescono a sopravvivere alle varie conclusioni degli attaccanti Stellati.

Nella terza frazione i Leoni iniziano a ringhiare dalle parti di Volden dopo un paio di minuti con Misley, murato dal portiere. Al 5′ è Rapuzzi a mettere in difficoltà il portiere e la difesa ospite, che se la cavano bene. Un paio di minuti più tardi si fanno sentire McShane e, ancora, Misley con un bel inserimento davanti alla porta, ma il disco non entra. Al 9′ prima Saracino si divora un goal davanti alla porta e poi Gregorc viene penalizzato per un gancio con bastone. I Leoni in powerplay passano a condurre nuovamente: disco di McShane per Finoro, che a tu per tu con Volden non fallisce. Il vantaggio, però, dura un battito di ciglia: il Graz riparte, tiro di Ograjesnek sulla destra, Fazio para ma non trattiene ed Antonisch è il più lesto di tutti a mettere il disco in fondo al sacco. I Giallorossi non si scompongono e al 14′ tornano avanti con un one-timer da posizione defilata di McShane su assist di Finoro. Nei minuti conclusivi gli ospiti incappano anche in un penalità che ne rallenta il tentativo di rimonta. Negli ultimi 60 secondi la scelta di Pennerborn di togliere il portiere, ma l’Asiago non rischia praticamente mai e alla sirena può festeggiare la tanto attesa prima vittoria in campionato.

La Migross Supermercati Asiago Hockey con questa vittoria scavalcano in classifica sia Bolzano che Graz e si portano all’11° posto della classifica.

I leoni Giallorossi saranno impegnati in casa anche venerdì 6 ottobre contro i Vienna Capitals.

Asiago: De Filippo (Fazio), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Rigoni F., Porco, Misley, Saracino, Ierullo, Stevan, Gennaro, Rapuzzi, Moncada, Zampieri, Marchetti M., McShane, Finoro, Castlunger. Coach: Barrasso.

Graz: Volden (Wieser), Schira, Egger, Kernberger, Kirchschlager, Jardeskog, Gregorc, Pfeffer, Hanl, Matson, Salinitri, Viksten, Ograjensek, Wemmenborn, Engelhart, Dodero, Antonitsch, Krainz. Coach: Pennerborn.

Arbitri: Piragic, Rezek. Linesmen: Rigoni, Zgonc.