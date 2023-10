La Migross Asiago all’Odegar contro il Graz per iniziare a fare punti

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – Martedì sera, alle 19.45, sul ghiaccio dell’Odegar si giocherà uno scontro diretto fra due squadre che, al momento, occupano le ultime posizioni della classifica. Si preannuncia un match teso, in cui la pressione su entrambe le formazioni sarà molto alta: sia Asiago che Graz sono alla ricerca di punti e di una prestazione che diano una svolta ad un inizio di stagione particolarmente difficile.

Da Asiago: i giallorossi hanno subito una sconfitta piuttosto netta a Linz e devono arrivare nel migliore dei modi ad un appuntamento, ora come ora, davvero importante. Sarà fondamentale affiancare lucidità e disciplina al furore agonistico, in modo da giocare con continuità tutti i 60 minuti. Barrasso dovrà fare ancora i conti con l’assenza di Magnabosco e Warner mentre Castlunger è rientrato nella lista dei disponibili già dalla scorsa partita.

Da Graz: gli austriaci stanno stentando in questa fase iniziale del campionato, hanno racimolato 3 punti, frutto di 3 sconfitte arrivate dopo i 60 minuti regolamentari. La società della Stiria, dopo la 10^ posizione raggiunta nella scorsa regular season, ha rivoluzionato il roster a disposizione del coach svedese Pennerborn, ingaggiando diversi nuovi giocatori, tra cui spiccano l’ex Stellato Salinitri, attualmente Top scorer della squadra, il goalie norvegese Volden e l’esperto attaccante statunitense Matson, che vanta una lunga permanenza nella prima lega svedese.

I leoni tornano all’Odegar e hanno bisogno di tutto il calore possibile per portare a casa una vittoria quanto mai importante, per la classifica e per trovare fiducia per il proseguo del campionato. La ICEHL è un campionato lungo, c’è tutto il tempo per recuperare e rimettersi nel binario giusto, Graz permettendo.