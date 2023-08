Il LR Vicenza sconfitto dalla Virtus Verona nell’ultima amichevole al Menti

LR Vicenza – Virtus Verona 0-1

LR Vicenza – Confente; Ierardi, Golemic, laezza; De Col, Ronaldo, Cavion, Proia, Costa; Rolfini, Ferrari. A disp. Massolo, Brzan, Cappelletti, Valietti, Lattanzio, Greco, Tronchin, Manfredonia, Rossi, Jimenez, Talarico, Della Morte, Pellegrini, Tonin. All. Aimo Diana

Virtus Verona – Voltan; Cabianca, Faedo, Cellai; Zarpellon, Cappellari, Metlika, Demirovic, Gomez; Danti, Casarotto. A disp. Zecchin, Sibi, Lodovici, Mazzolo, Daffarra, Nalini, Begheldo, Menato, Ruggero, Ambrosi, Grazioli, Toffanin, Ntube, Viviani, Manfrin, Zigoni. All. Luigi Fresco

Marcatore: 58′ Toffanin

Arbitro: Francesco Zago della sezione di Conegliano, assistenti Simone della Mea di Udine e Marco Roncari di Vicenza

Ammoniti: Rolfini (LRV), Ronaldo (LRV)

Dopo 5’ di recupero finisce con la sconfitta del Vicenza.

Così il tecnico Aimo Diana a fine partita: “Abbiamo creato molto e, al di là della sconfitta, ho visto paradossalmente meglio rispetto alla gara con l’Arzignano della settimana scorsa. Dobbiamo crescere e, nel motore, dovremo avere sempre qualcosa in più degli altri. Aumenteremo ancora i carichi di lavoro. Ferrari? Ha fatto bene nella fase difensiva e gli ho chiesto qualche gol in meno, ma di aiutare i compagni perché anche così si vincono le partite. Perdere non fa mai piacere, tuttavia dobbiamo essere tutti positivi: dalla società, alla stampa e ai tifosi. Il mercato? Tutto può succedere fino all’ultimo, però intanto si é lavorato molto bene: si valuterà semmai qualche movimento in uscita”.