L’Arzignano Valchiampo cade nella “gabbia” dei leoni della Feralpisalò

FERALPISALÒ – ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-0

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bacchetti, Balestrero, Pittarello (23’ st Butic), Panico (42’ st Tonetto), Pilati, Carraro (42’ st Di Gennaro), Voltan (33’ st Guerra), Siligardi (33’ st Zennaro), Libera Hergheligiu, Salines. All. Vecchi.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Lattanzio, Bordo (42’ st Nchama), Grandolfo (17’ st Parigi), Gemignani, Barba (42’ st Lunghi), Piana, Antoniazzi, Tremolada (17’ st Fyda), Belcastro (17’ st Fantacci), Milillo. All. Bianchini.

DIRETTORE DI GARA: Marotta di Sapri

RETI: 30’ pt Siligardi.

NOTE. Ammoniti: Carraro, Bacchetti, Tremolada, Piana, Fyda.

RECUPERO: 1’ pt; 4’ st.

Finisce la 27^ Giornata di Serie C. Al Turina di Salò passano i Leoni del Garda che si portano in vantaggio al minuto 30 del primo tempo con la rete di Siligardi: Feralpisalò – FC Arzignano Valchiampo termina, quindi, con il risultato di 1 a 0. Buona comunque la prova degli uomini di Mister Bianchini che nella ripresa conquistano possesso palla e creano diverse giocate nella metà campo avversaria per cercare di riportare il match in parità. Gol annullato ai Giallocelesti all’inizio della gara.