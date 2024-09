Nella Notte bianca in Piazza brillano Tennis Comunali Vicenza e Centro Delta Altavilla

TENNIS – Due squadre, un’identica filosofia di fare e concepire lo sport.

E’ stata la straordinaria cornice di Piazza dei Signori ad ospitare la presentazione della nuova stagione sportiva di Tennis Comunali Vicenza e del Centro sportivo Delta Altavilla.

Sul palco le squadre di maestri, staff e giocatori capitanati da Enrico Zen.

“E’ un orgoglio essere presente con i due circoli di cui ho l’onore e l’onere di essere presidente – ha esordito – Ad accomunarli, come nel logo che abbiamo scelto, è una fiamma che rappresenta la passione, l’impegno, la forza con cui ogni giorno scendiamo in campo per aiutare i ragazzi a crescere con lo sport, a perfezionarsi e, magari, per alcuni a sognare in grande.

Per farlo, seppure il tennis sia uno sport individuale, bisogna essere squadra e per questo voglio ringraziare chi ogni giorno mi affianca nel lavoro: maestri, preparatori atletici, segretarie, addetti alla manutenzione e tutte le persone che collaborano alla migliore riuscita di un progetto iniziato quasi 15 anni fa con Tennis Comunali Vicenza e più di recente con il Centro Delta di Altavilla.

Due realtà differenti, ma contraddistinte dallo stesso spirito e dalla voglia di crescere e migliorarsi sempre.

Non a caso dal 2023 siamo diventati “top school” nel tennis, vale a dire tra le migliori 50 in Italia. Ed uno dei nostri giocatori, Alessandro Battiston, è stato tra gli azzurri qualificatisi a US Open Under 18.

Un sogno per lui e per noi, che solo pochi giorni fa abbiamo esultato con Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, che è stato per anni giocatore di Tennis Comunali Vicenza coronando il sogno dell’approdo in serie A2.

Ma in questi anni sono stati tanti i traguardi raggiunti e sarebbe troppo lungo elencarli. Io mi limito ad invitarvi a giocare sui nostri campi, a Vicenza e ad Altavilla, e a dirvi che non è mai troppo tardi per provare a scendere in campo. Lo sport regala emozioni uniche, ma viverle da protagonisti è ancora più bello”.

Non é voluto mancare l’assessore allo sport Leone Zilio che ha sottolineato come nel momento d’oro del tennis italiano anche Vicenza abbia un ruolo importante con un circolo che disputa il campionato di serie A, Tennis Comunali Vicenza appunto, un torneo Challenger ed uno internazionale, un’accademia qualificata oltre ad un’attività di appassionati e circoli sempre più importante.

Riflettori anche per Alessandro Battiston, il diciassettenne giocatore reduce dalla partecipazione a New York a US Open Under 18.

“Che dire, è stato tutto straordinario, un’emozione davvero unica giocare un torneo del Grande Slam – ha raccontato – Il mio consiglio ai ragazzi che sognano un futuro nel tennis? Anche se è uno sport difficile, in cui non mancano i momenti duri, non deve mai mancare il divertimento che è alla base di tutto”.

Applausi e, poi, come succede nei grandi tornei di ATP, il lancio verso gli spettatori di alcune palline ricordo. Riparte la sfida!