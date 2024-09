Il calcio Veneto riunito a Montecchio Maggiore sceglie il suo presidente

Al Palacollodi di Montecchio Maggiore si sono riunite tutte le società venete per eleggere il presidente del prossimo quadriennio olimpico. A darsi battaglia due vecchi amici: Giuseppe Ruzza e Florio Zanon.

LA DIRETTA DELLE ELEZIONI

13.36 – RUZZA allo spoglio dei voti è il PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO

12.22 – Apertura del voto

12.18 – Calcio Femminile PAOLO TOSETTO grazie perché vi vedo numerosissimi. 98 % dei dirigenti di tutta Italia sostiene che bisogna investire nel calcio femminile – 43 mila bambine e ragazze tesserate in tutta Italia – 3 % dei tesserati d’Italia sono donne – 22 le società di calcio che hanno iscritto una società all’eccellenza femminile e mi auguro questo numero moltiplichi nel futuro.

12.15 – Calcio a 5 MICHELE DI GIAMBATTISTA unico candidato delle due liste che rappresenta l’attestazione di stima nel mio lavoro.

12.10 – Repliche – RUZZA Calcio Veneto srl l’unico suo introito è l’affitto del settore giovanile e scolastico ed il locale di Vicenza. Tutto il resto è il cane che si morde la coda. ZANON – Sono stanco di questi interventi di venti minuti, se si vogliono fare tante cose, perché non sono state fatte prima. Mi dispiace per chi non ha inteso le possibilità economiche del Calcio Veneto srl. Ruzza lo saluto ma vi dico che non ha rispettato tanto le parole che ci siamo detti.

11.47 – Interventi delle società Pozzo – Fides – Juventina Mugnai – Real Grezzana Lugo, Libertas Ceggia, Sport Project

11.40 – Intervento di saluto del Sindaco Silvio Parise di Montecchio Maggiore

11.20 – Intervento Ruzza. L’assemblea è stata voluta urgentemente non da noi ma dal presidente Gravina. Due anni, io preferisco stare vicino alle società del Veneto, non perché preferisco stare a casa ma parchè voglio stare vicino alle società venete. E’ stato un quadriennio importante, impegno del Covid e poi riforma dello Sport, ma con impegno di tutto il consiglio direttivo siamo riusciti ad arrivare ad un momento di quasi normalità. Ora abbiamo tutti gironi a 16. Confermo l’ottimo risultato delle iscrizioni perché abbiamo aumentato il numero rispetto agli anni scorsi. Presidenti che io definisco eroi e pazzi, che assumono per noi la doppia veste, sono sia datori di datori che clienti. Ai nostri dipendenti lo ricordiamo sempre. Presidenti che avrebbero diritto anche ad un cambiamento, ma quando mi hanno dato la targa dei 50 anni mi sono convinto che sono ancora in grado di impegnarmi per le società perché abbiamo ottenuto tre risultati: il consigliere per Bassano, chi vince il campionato provinciale e distrettuale può iscriversi al campionato regionale anche se non hanno l’intera filiera ed abbiamo ottenuto anche il tesseramento dei 2008. La riforma dello sport ci ha creato una marea di problemi che abbiamo cercato di lenire con molti corsi. Abbiamo parlato con Zaia ed abbiamo presentato un documento per l’innalzamento dei 150 euro. Noi crediamo che la legge 81 del 2008 va assolutamente cancellata perché riguarda le aziende normali non le nostre società sportive. Stiamo lavorando sulla giustizia riparatrice e dobbiamo porre attenzione sulle sanzioni che riguardano i giovani. La LND deve avere due gambe (citando Abete) una nell’agonismo e l’altra nel sociale. Smarcamento dei calendari, pertanto nel ritorno juniores elité ed eccellenza partiranno mentre per promozione, prima, second a, terza categoria e settore giovanile potrebbero iniziare una settimana dopo.

11.16 – Intervento di Zanon. Sono propenso ad affrontare le problematiche che la nostra vita ci riserva. E’ il momento di dire che voi siete la vera risorsa del mondo del calcio, voi siete i nostri datori di lavoro. Non sarà facile dare tutte le risposta alle vostre domande. Ho detto loro ai consiglieri voi sarete i presidenti della vostra provincia. Voi società sarete considerate tutte di seria A. Programma che mira

In questi 12 anni qualcosa eravamo riusciti a portalo a casa rendendo più incisivo il ruolo del veneto. Purtroppo nlla riunione dei presidenti non è riuscito a far tenere il

oer il presidente Ruzza, preferisce pensare a se stesso piuttosto che mettersi a servizio delle società venete

Se credete alla nostra promessa vi invito a votare rinnovamente e lealtà

11.15 – Inizio lavori assembleari presiede l’avvocato Borgato

10.50 – Viene comunicato che è stato raggiunto il quorum con aventi diritto 432 società alle 10.50 pari al 64,9%

10.42 – Estrazione degli interventi dei candidati – Parte Zanon poi Ruzza mentre al dibattito aperto dalle società viceversa, pertanto parte Ruzza e poi Zanon