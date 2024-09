Dall’Atalanta arriva in biancorosso il trequartista Christian Capone

CALCIO SERIE C NOW – La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo temporaneo, con diritto di opzione a favore del club biancorosso, le prestazioni sportive del calciatore Christian Capone.

Capone, trequartista classe 1999, nella scorsa stagione con l’Atalanta U23 ha totalizzato 35 presenze tra campionato e coppa, condite da 4 reti e 5 assist.

In carriera vanta 97 presenze in Serie B e 10 reti siglate, con le maglie di Südtirol, Ternana, Pescara e Perugia, oltre alla vittoria del campionato di Serie C con la Reggiana, nella stagione 2022/2023.