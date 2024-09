Al Menti il LR Vicenza batte la Pro Patria con un gol per tempo

LR Vicenza – Pro Patria 2-0

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza; Talarico (dal 74′ De Col), Rossi, Zonta (dal 83′ Greco), Costa; Della Morte (dal 89′ Mogentale); Rauti (dal 83′ Capone), Morra (dal 74′ Zamparo). A disposizione: Massolo, Gallo, Sandon, Fantoni, Tonon. Allenatore: Vecchi.

Pro Patria – Rovida; Bashi, Alcibiade, Travaglini (dal 6′ Cavalli); Somma, Nicco, Ferri (dal 80′ Palazzi), Piran (dal 64′ Vaglica); Mehic (dal 64′ Terrani), Toci, Pitou (dal 80′ Curatolo). A disposizione: Pratelli, Reggiori, Beretta, Ferrario, Sassaro. Allenatore Colombo

Marcatori: 23′ Morra, 49′ Rauti

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano; assistenti Santarossa di Pordenone e Nigri di Trieste; quarto uomo: Gallo di Bologna

Ammoniti: Cuomo (LRV), Alcibiade (PP)

Spettatori: 9.015, incasso pari a 75.014 euro compreso rateo abbonamenti

Note: pomeriggio mite, terreno in buone condizione

CALCIO SERIE C – Al Menti seconda partita casalinga per il L.R. Vicenza che ospita la Pro Patria alla ricerca della prima vittoria davanti ai propri tifosi dopo il pareggio d’esordio contro la Giana Erminio.

Partenza in salita per gli ospiti che perdono subito Travaglini costretto ad uscire daol campo in barella: al suo posto entra Cavalli.

Al 6’ va via Pitou che calcia a lato. La replica é affidata ad una percussione di Della Morte che serve Morra per la conclusione: para a terra Rovida. Al 13’ ci prova ancora Della Morte dal limite dell’area: pallone alto.

E sempre il tentativo del n. 99 viene rimpallato in angolo. Al 23’ il vantaggio biancorosso grazie a Claudio Morra ben servito in area da Zonta. 1-0.

Al 31’ ancora uno scatenato Della Morte : blocca il portiere ospite.

Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo.

Durante l’intervallo la coreografica sfilata delle squadre del settore giovanile

Inizia la ripresa e dopo quattro minuti arriva il raddoppio grazie ad una conclusione vincente di Nicola Rauti.

Alla mezz’ora primi cambi per Vecchi: fuori Morra e Talarico per Zamparo e De Col.

Spazio nel finale anche per Greco e Capone che sostituiscono Zonta e Rauti e per il giovanissimo Tobia Mogentale, classe 2005, al suo esordio in campionato, che prende il posto di un applauditissimo Della Morte.

E dopo quattro minuti di recupero l’arbitro Di Cicco fischia la fine sancendo la prima vittoria casalinga del Vicenza. Sabato prossimo trasferta sul campo dell’Alcione Milano