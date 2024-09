Per Asja Zenere in Argentina il gigante è subito vincente

SCI ALPINO – Manca poco più di un mese all’attesissimo opening della stagione 2024/2025 della

Coppa del Mondo di sci Aapino, che come di consueto si terrà a Sölden, in Austria.

Nel frattempo, i principali protagonisti dello sci mondiale si stanno allenando nell’emisfero australe, dove, grazie all’inverno, si trovano condizioni ideali per rifinire la preparazione tecnica. Non solo. Oltre agli

allenamenti, molti atleti stanno approfittando delle competizioni dei circuiti continentali minori, come la

South American Cup e l’Australian-New Zealand Cup, per testare i materiali e confrontarsi in gara con

i loro futuri avversari.

Tra queste competizioni fari puntati sullo slalom gigante di Cerro Castor – Ushuaia (Argentina), una

località frequentata ogni anno da molte squadre nazionali. Alla gara hanno partecipato numerosi atleti di

livello mondiale delle squadre nazionali maschili e femminili di Svizzera, Italia, Austria, Germania e

Spagna. Per l’Italia è stato un vero trionfo e anche per i portacolori vicentini: Asja Zenere (classe 1996), del team Salomon, ha dominato la sua gara: in testa dopo la prima manche, é riuscita a respingere gli attacchi

della svizzera Camille Rast.

Un’importante iniezione di fiducia e della conferma di essere sulla giusta strada in vista della stagione 2024/2025, che culminerà con i Mondiali di Saalbach, a febbraio. In particolare, Asja Zenere punta a guadagnare i punti necessari per tornare a ridosso delle prime 30 della “World Cup Starting List” di specialità.