Dal Cittadella il giovane difensore Riccardo De Zen per l’Arzignano Valchiampo

CALCIO SERIE C NOW – Primo contratto da professionista per Riccardo De Zen. Il difensore classe 2005, originario della provincia di Vicenza, arriva in prestito dal Cittadella fino al 30 giugno 2025. Sua la maglia numero 2.

Si tratta della prima new entry della rosa 2024/25 gialloceleste. Dopo i primi passi nella squadra del paese, è cresciuto nei settori giovanili di Vicenza e Cittadella e ha vissuto l’esperienza azzurra con le convocazioni nella Nazionale Under 17. La scorsa stagione ha debuttato nei grandi in Serie D con i colori della Luparense (36 presenze totali, 2 reti, 2 assist).

“Sono molto felice e ho grande voglia di dimostrare le mie qualità – le sue prime dichiarazioni – Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre supportato. Spero di vivere un’annata con tante emozioni, aiutando la squadra in campo con la mia capacità migliore che è la corsa. Perché ho scelto il numero 2? Fin da piccolo è sempre stato il mio numero”.