Dalla Torres arriva Giuseppe Verduci per la difesa dell’Arzignano Valchiampo

CALCIO SERIE C NOW – Giuseppe Verduci è ufficialmente un nuovo difensore dell’Arzignano Valchiampo. Terzino sinistro, classe 2002, il calciatore arriva dalla Torres a titolo definitivo firmando un contratto annuale con opzione di rinnovo. Vestirà la maglia numero 96.

Originario di Reggio Calabria, vive a Torino dove è cresciuto anche calcisticamente. Dopo i primi inizi, milita tre anni nel Toro passando successivamente alla Juventus. Svolge in bianconero il percorso delle giovanili fino all’Under 23. Seguono Grosseto, Siena e Torres.

“Sono molto contento di essere ad Arzignano. Per me inizia una nuova avventura. Ringrazio il direttore per l’opportunità che mi ha dato. Sono qui per rilanciarmi dopo la scorsa annata non positiva. Non vedo l’ora di cominciare.Sono un ragazzo ambizioso, a cui piace lavorare in silenzio. Nel gruppo porto la cultura del lavoro e tanta passione. L’obiettivo? È sempre quello di migliorarmi partita dopo partita mettendomi a disposizione dell’allenatore e del gruppo per crescere tutti insieme. Se ognuno di noi penserà al bene della squadra ci potremo togliere delle soddisfazioni. Vestirò la maglia n. 96. È l’anno di nascita di mio fratello. È un ragazzo strepitoso: augurerei a tutti di avere un fratello così. Mi sprona, mi aiuta, mi consiglia. Anche quando sono giù di morale è lui il mio faro”.