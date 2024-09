Per la Notte Bianca il padel scende in campo in Piazza dei Signori

Il cuore di Vicenza batte con il padel, lo sport : in occasione della Notte Bianca del prossimo fine settimana, in piazza dei Signori andrà in scena un evento speciale, che unirà lo sport, il divertimento e la salute.

L’evento è stato presentato a palazzo Trissino dall’assessore allo sport Leone Zilio, dal vicepresidente FITP Gianni Milan, e dall’ex campione di calcio Fabio Viviani di Golden Padel Vicenza.

“Sarà l’occasione perfetta per trascorrere delle giornate all’insegna del divertimento e del benessere, partecipando attivamente o semplicemente godendosi lo spettacolo dal vivo – ha dichiarato l’assessore Zilio -. Vicenza si conferma così una città in cui la cultura dello sport e della prevenzione trovano un’importante vetrina. Un ringraziamento particolare va a Golden Padel e alla FITP per il loro impegno nell’organizzazione e nel supporto di questo evento».

In un vero campo da padel allestito di fronte alla Basilica Palladiana, si esibiranno i ragazzi delle scuole e dell’Accademy del Golden Padel, si potrà provare questo nuovo sport sotto la guida di istruttori qualificati, ci sarà una partita di ex glorie del calcio oggi “convertite” alla racchetta, ma soprattutto si terrà la fase finale del Torneo Palladio che inizia sabato 7 settembre nel centro sportivo Golden Padel a Vicenza (dalle 19 di venerdì le semifinali, stessa ora di sabato le finali).

Sabato e domenica il campo in piazza sarà ad accesso libero per tutti gli iscritti al torneo. I visitatori e gli appassionati potranno incontrare i preparatori degli istruttori di padel della Federazione, oltre ad alcuni atleti delle nazionali che si esibiranno in un match e colpi entusiasmanti.

L’iniziativa nasce grazie agli organizzatori della Notte Bianca di Vicenza, al patrocinio del Comune e della FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, ed è promosso da Golden Padel assieme al proprio partner DayOne Management Sportivo.

E per ribadire come lo sport sia anche prevenzione e salute, in piazza saranno presenti preparatori sportivi, medici, fisioterapisti, psicologi a disposizione dei visitatori, con un gazebo medico con piccoli controlli preventivi e informazioni per praticare questa disciplina ponendo attenzione anche alla propria preparazione fisica, in modo che lo sport sia legato anche al benessere..

Piazza dei Signori, durante la Notte Bianca, sarà un vero e proprio “luogo di sport” dove le tantissime associazioni del territorio presenteranno le proprie squadre all’inizio della stagione sportiva; tra queste, si alterneranno la Pallanuoto Vicenza, il Volksbank Vicenza Volley, Tennis Comunali Vicenza, il Circolo della Spada, la Rangers Rugby Vicenza.