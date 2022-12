Calcio e avvocati dello sport: firmato un Protocollo tra i CRV di Veneto e Friuli

CALCIO – È stato sottoscritto questa mattina a Palmanova, provincia di Udine, un importante Protocollo d’intesa tra i Comitati Regionali LND del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e i rispettivi Coordinamenti regionali dell’AIAS, Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Il documento – firmato dai presidenti Giuseppe Ruzza ed Ermes Canciani per la LND e dalle coordinatrici regionali Patrizia Diacci e Serena Imbriani per l’AIAS – dà il via ufficiale ad una collaborazione tra gli enti con l’obiettivo di mettere al centro la necessità, sempre più sentita anche nel mondo del calcio dilettantistico, di affrontare con competenza e professionalità la normativa sportiva in costante evoluzione a supporto delle tante società dilettantistiche presenti nelle due Regioni.

Il Presidente del CR Veneto Giuseppe Ruzza: “Questa collaborazione tra i Comitati Regionali Veneto e Friuli Venezia Giulia ed i Coordinamenti regionali Veneto e Friuli di AIAS risponde alla necessità di fornire alle società del mondo dilettantistico supporto e consulenza da parte di professionisti esperti in materia di diritto dello sport. Ringrazio per l’impegno e la professionalità le due coordinatrici regionali di AIAS avv. Patrizia Diacci, per il Veneto, e avv. Serena Imbriani, per il Friuli Venezia Giulia, le quali hanno predisposto un protocollo d’intesa che consentirà ai Comitati Regionali di offrire un ulteriore servizio alle società dilettantistiche affiliate”.

La Coordinatrice regionale dell’AIAS in Veneto Patrizia Diacci: “AIAS è un’Associazione nazionale riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) come Associazione specialistica maggiormente rappresentativa, che riunisce gli avvocati impegnati nelle tematiche di interesse del mondo dello sport e del diritto sportivo, presente su tutti i territori e interlocutore qualificato per tutti gli sport. Con questo Protocollo rafforziamo una collaborazione, che supporterà in particolare il movimento calcistico, puntando su formazione e aggiornamento, con attenzione anche a casi di studio che aiuteranno con concretezza ad affrontare le problematiche che saranno individuate come prioritarie nel corso della collaborazione. Ringrazio infine il presidente Ruzza ed il presidente Canciani per l’attenzione dimostrata su queste importanti tematiche nell’ottica di supportare le società dilettantistiche affiliate ai rispettivi Comitati”.