Velcofin Vicenza sabato ospita la Delser Udine terza della classe: palla a due alle 18.30

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Prima della pausa per Natale e Capodanno VelcoFin disputa due turni casalinghi consecutivi che vanno a pareggiare il conto delle trasferte di Bolzano e Mantova.

Per prima approda al palasport (speriamo presto intitolato al presidente Antonio Concato!) la corazzata Delser Udine, attualmente terza nella classifica del girone Nord dopo le imbattute Autosped Castelnuovo e SangA Milano. La nona vittoria della squadra di Massimo Riga contro Treviso (71-52) vale la qualificazione alla Coppa Italia, ma soprattutto testimonia la solidità delle friulane che si impongono contro una avversaria temibile, a sua volta in scena a Vicenza mercoledì 21 dicembre.

Udine si dimostra in crescita, anche nelle percentuali, facendo registrare col 45% da due e il 35% da tre i migliori dati nelle sue ultime quattro partite. Per non parlare dei tiri liberi (91% contro Treviso): da cinque gare la squadra di coach Riga non scende sotto l’80% e sta risalendo la classifica della specialità in cui è quarta dietro a Broni, Alperia Bolzano e Treviso, ma con molti tentativi in più di queste ultime due squadre. Punti di forza del roster udinese sono la capocannoniera del girone Sara Ronchi (guardia-ala del 2003, 183 cm ex Geas A1) e la lunghissima (197 cm) francese Angelina Turmel, già a Brescia lo scorso anno. Lo starting five si completa con Giorgia Bovenzi in regia, l’altra ala Eva Lizzi e Chiara Bacchini (12.9 punti a partita la scorsa stagione con Nico Bk Pistoia) mentre i primi cambi sono Martina Mosetti e Alice Gregori. La panchina è molto alta e molto lunga nonostante l’assenza di Eva Da Pozzo, la capitana vittima di un brutto incidente in allenamento meno di un mese fa. Il pronostico appare chiuso a favore delle friulane, ma abbiamo imparato che Vanessa Sturma e compagne si esaltano contro le squadre più forti. Soprattutto la capitana vicentina vorrà fare bella figura contro la “sua” Udine e tutta la squadra vorrà confermare i progressi dimostrati nella trasferta di Costa Masnaga. Sarebbe un ottimo viatico alla successiva sfida infrasettimanale contro Treviso, squadra forte ma sicuramente più alla portata rispetto a Delser. Il club biancorosso non ha certamente rinunciato alla ricerca della prima sospirata vittoria stagionale.

La partita VelcoFin Interlocks Vicenza – W.APU Delser Udine si gioca sabato 17 dicembre alle ore 18.30 al Palazzetto dello Sport di via Goldoni a Vicenza. Arbitrano Riccardo Spinello di Marnate (VA) e Riccardo Paolo Giudici di Bergamo. Consueta diretta streaming sul canale Youtube di AS Vicenza.