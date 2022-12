Domenica la Rangers Rugby Vicenza ospita il Casale per chiudere l’anno col… botto

RUGBY SERIE A – Domenica 18 dicembre ultimo appuntamento del 2022 per la Serie A. Alla Rugby Arena i biancorossi attendono il Casale Rugby.

La decima di campionato è per i biancorossi una gara delicata da non sbagliare assolutamente. Ottenere il successo vorrebbe dire passare le feste al comando della graduatoria e con il pieno di vittorie e godersi quindi la pausa invernale nel migliore dei modi.

La formazione trevigiana del confermato coach Darrel Eigner ha avuto sin qui un comportamento altalenante in campionato dove attualmente occupa la settima piazza a 16 punti, frutto di 3 vittorie e 5 sconfitte. Dopo l’importante successo con il Valsugana, sono arrivate due battute d’arresto consecutive con Romagna in trasferta e Valpolicella in casa. Quale occasione migliore di fornire una prestazione di alto livello se non contro i primi della classe?

L’incontro sarà diretto dal signor Lorenzo Sacchetto di Rovigo.

La Rangers dunque dovrà dar fondo a tutta la sua esperienza ed attenzione per concludere al meglio questa prima parte di stagione e farsi un bel regalo di Natale.

10^ giornata – 18/12/2022 ore 14.30

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Casale

Romagna RFC – Petrarca Padova

Rugby Paese – Verona Rugby

Ruggers Tarvisium – Rugby Badia

Valpolicella Rugby – Valsugana Rugby Padova