Anthea Volley Vicenza a Lanciano per continuare a sperare

PALLAVOLO PLAYOUT SERIE A2 – Penultimo appuntamento stagionale in anticipo per l’Anthea Vicenza Volley, di scena domani (venerdì) alle 17 a Lanciano (Chieti) contro la Tenaglia Altino Volley nella terza giornata di ritorno della poule salvezza di A2 femminile.

Una salvezza che per le biancorosse diventa più difficile dopo il ko interno di domenica scorsa contro Aragona (1-3), dove la squadra di Luca Chiappini – dopo aver dominato il primo set – non è riuscita a spuntarla nel braccio di ferro dei restanti tre parziali, sprecando anche alcune occasioni (come un vantaggio di 21-17 e due set ball nel terzo set e il 14-7 del quarto). Così, Vicenza resta ferma a quota 24 punti, venendo agganciata da Catania e superata di due lunghezze da Sant’Elia e dalla stessa Aragona, salite a quota 26. Lo spartiacque-salvezza resta il secondo posto, occupato dal Club Italia con 28 punti, con le azzurrine battute mercoledì a Marsala dalla Sigel (3-0). Il ko senza punti della squadra federale tiene viva la fiammella dell’Anthea, che giocoforza dovrà ambire a due successi contro Altino e sabato 7 maggio in casa contro Sant’Elia per tentare la rimonta, dovendo però sperare anche nei risultati degli altri campi.

“Il risultato di Marsala – commenta coach Luca Chiappini – ci tiene ancora in corsa e abbiamo il dovere di conquistare sei punti nelle ultime due partite. Il primo step è Altino, che può contare su un trio laterale di spessore con un’opposta molto potente come Kavalenka e due bande di esperienza. Da parte nostra, mi aspetto una reazione importante dopo la delusione di domenica contro Aragona. Per noi e per chi ci supporta c’è bisogno di dare un segnale e dobbiamo lottare fino all’ultimo pallone della stagione”.

L’AVVERSARIO – La Tenaglia Altino Volley chiude la classifica della poule salvezza con 8 punti e domani a Lanciano vivrà l’ultimo appuntamento casalingo della stagione prima di salutare la serie A2. In panchina siedePaolo Collavini, che presenta così la sfida contro Vicenza. “Abbiamo svolto una bella settimana di lavoro e abbiamo voglia di giocare l’ultima partita casalinga mettendoci qualcosa in più. Rispetto agli ultimi match, mi aspetto che Altino faccia un passo avanti come voglia di ottenere qualcosa ma ho visto segnali positivi sotto questo punto di vista. Per questo, mi aspetto una partita con qualche picco in più da parte nostra”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Tenaglia Altino e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitroLuigi Pasciari e il secondo arbitro Davide Morgillo.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 2 aprile a Vicenza, l’Anthea Vicenza Volley si impose in quattro set.