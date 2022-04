Allo stadio Menti la sfida tra LR Vicenza e Lecce

CALCIO SERIE B – Emozionante! Le parole per una volta non riescono a descrivere l’atmosfera che si respira al Menti per la penultima di campionato tra LR Vicenza e Lecce.

Ad emozionare le sue curve, la sud rigorosamente biancorossa a cercare di spingere, con un solo urlo, vincere, i biancorossi alla ricerca della salvezza; dall’altra la nord, tutta giallorossa, pronta a festeggiare il ritorno in serie A dei suoi beniamini.

Per quanto riguarda la formazione Baldini conferma sostanzialmente quella vista a Como con l’inserimento di Da Cruz in attacco dal primo minuto sulla sinistra, Ranocchia a destra e Diaw punta centrale; a centrocampo spazio a Zonta chiamato a supportare Cavion e con Lukaku di spinta o, quando serve, in aiuto della difesa che, davanti a Contini, schiera Brosco e Maggio esterni e De Maio e Bruscagin coppia centrale.

Buona partenza dei padroni di casa che, dopo un’incursione di Da Cruz, sono pericolosi al 10’ con Diaw che, pescato bene in area, calcia addosso a Lucioni.

Al 16’ replica il Lecce con Strefezza e Contini pronto a deviare in angolo.

Ci prova ancora Strafezza al 22’ e, sul capovolgimento di fronte, Da Cruz calcia alto sopra la traversa. Al 32’ l’occasione forse più clamorosa con un contropiede di Diaw che smarca perfettamente Lukaku dalla parte opposta: la propensione per il gol non é però quella del celebre fratello e il pallone potente non inquadra lo specchio della porta.

Al 37’ Diaw viene fermato fallosamente da Lucioni mentre era lanciato verso la porta: cartellino giallo per il capitano ospite con i biancorossi a chiedere invece il rosso per la chiara occasione da rete.

Niente di fatto e primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Inizia la ripresa e subito un’incursione di Di Mariano viene fermata in corner dal recupero di De Maio.

Al 55’ capolista vicino al vantaggio: Coda su punizione colpisce la base del palo.

I pugliesi sembrano essere tornati in campo con un piglio decisamente più offensivo e, due minuti più tardi, Strefezza conclude sul fondo di un niente. Ed é lo stesso giocatore a riprovarci, su un capovolgimento di fronte, calciando fuori a porta vuota.

Decide di cambiare Baldini puntando su una formazione ancora più offensiva: fuori Zonta e dentro Meggiorini.

Ma sono ancora gli ospiti vicinissimi al gol sempre con Strefezza il cui tiro é deviato in angolo.

Il Vicenza prova a prendere coraggio: la conclusione di Ranocchia al 63’ é troppo centrale per sorprendere Gabriel.

All’ennesimo tentativo arriva però il vantaggio del Lecce con, neanche a dirlo, il solito Strefezza che batte Contini complice una deviazione.

A questo punto esplode la curva nord con tanto di lancio di petardi che cadono in campo: ad avere la peggio é proprio il portiere biancorosso, che resta a terra ed é costretto ad uscire dal campo in barella. E qui la partita si ferma per diversi minuti con animi accesi in campo.

Si riprende finalmente a giocare e, oltre a Grandi al posto di Contini, entrano anche Crecco e Giacomelli per Bruscagin e Lukaku.

Sembra però una gara avviata verso l’ennesima sconfitta e, invece, allo scadere dei tempi regolamentari l’arbitro Mariani, dopo il consulto con la Var, assegna il calcio di rigore per un fallo su Meggiorini. Dal dischetto batte lo stesso attaccante: il tiro rasoterra centrale viene bloccato da Gabriel. Esultanza Lecce, ma il direttore di gara fa ripetere e questa volta Diaw non sbaglia: 1-1.

Sono 14 i minuti di recupero e per l’assalto finale dentro anche Dalmonte al posto di Cavion.