Il 9 e il 23 aprile due Open days per i più piccoli con la Rangers Rugby Vicenza

Tornano gli Open Day nazionali con due appuntamenti gratuiti per bimbe e bimbi nati dal 2018 al 2009 per provare il gioco della palla ovale accompagnati da tanti amici e dai giocatori della Serie A.

La Rangers Rugby Vicenza e l’Amatori Rugby Vicenza danno quindi appuntamento allo Stadio Gobbato in Strada Sant’Antonino 131 a Vicenza ed al Campo Parrocchiale di Via Roma 87 a Torri di Quartesolo.

Un’esperienza imperdibile per bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Tanti nuovi amici ed un pallone ovale con cui giocare in un ambiente sicuro, accogliente e unico. Al termine, merenda per tutti!

Abbigliamento sportivo adatto alle temperature del giorno, scarpe da ginnastica e tanti sorrisi, sono sufficienti per provare il nostro sport, assieme a tantissimi altri compagni di giochi e divertimenti.

Open Day Minirugby 2022

A Vicenza sabato 9 aprile

Stadio Gobbato in strada Sant’Antonino 131 a Vicenza, dalle ore 14:30 alle 16:00

OPEN DAY NAZIONALE – merenda per tutti

A Torri di Quartesolo sabato 23 aprile

Campo Parrocchiale in Via Roma 87 a Torri di Quartesolo dalle ore 14:30 alle 16:00

OPEN DAY NAZIONALE – merenda per tutti