Anthony Salinitri (Migross Asiago) miglior giocatore della Alps Hockey League

HOCKEY GHIACCIO – Anthony Salinitri, giocatore in forza alla Migross Supermercati Asiago Hockey, è stato nominato MVP della stagione 2021/22 della Alps Hockey League.

Si tratta di un importante e prestigioso riconoscimento, il primo premio individuale nella carriera del ventiquattrenne italo-canadese, che è stato draftato dai Philadelphia Flyers nel 2016.

In 45 partite disputate fino ad oggi, il nordamericano, che sta disputando il suo primo anno in Europa, ha realizzato 55 punti. Con 30 gol Salinitri è attualmente il secondo miglior marcatore della lega. In particolare, l’attaccante stellato si è distinto nei playoff Alps (quarti e semifinali) in cui ha segnato già nove gol.

Sabato 9 aprile Salinitri inizia, in forza all’Asiago, la serie finale – “best-of-five” – contro l’HDD SIJ Acroni Jesenice.

Eric Pance dell’HDD SIJ Acroni Jesenice segue al secondo posto. Lo sloveno è in testa alla classifica dei marcatori con 79 punti. L’MVP dell’anno scorso, invece, il canadese Brad Mc Gowan dell’HC Gherdeina valgardena.it ha conquistato il terzo posto.

Risultato finale voto MVP Alps Hockey League 2021/22:

1. Anthony Salinitri (ASH) 30 punti

2. Eric Pance (JES) 24 punti

3. Brad McGowan (GHE) 15 punti