Al Menti la sfida salvezza tra LR Vicenza e Crotone

CALCIO SERIE B – Una partita da vincere per superare, in un colpo solo, Cosenza ed Alessandria e fare un altro importante passo nella corsa verso i playout.

Nel mercoledì europeo di Coppa il LR Vicenza ospita al Menti il Crotone in quella che sarebbe semplicistico etichettare come “sfida salvezza”.

I biancorossi devono dimenticare e far dimenticare in fretta la sconfitta di domenica a Brescia. Brocchi cambia, come annunciato alla vigilia, optando in attacco per Teodorczyk come punta centrale, con Diaw e Giacomelli e Ranocchia subito dietro le punte.

A centrocampo Cavion e Bikel mentre in difesa, davanti a Grandi, ai confermati Maggio, Brosco e De Maio si aggiunge Crecco.

Prima del fischio d’inizio c’è spazio per celebrare le 300 partite di capitan Stefano Giacomelli a cui viene consegnata una maglia ricordo da patron Stefano Rosso.

Passando alla cronaca all’11’ clamorosa palla-gol per i calabresi con Mogos che arriva con un attimo di ritardo alla deviazione vincente sotto porta sul cross basso di Schnegg.

Poco altro da segnalare fino quasi alla mezz’ora quando arriva il gol del Vicenza:?al 29’ calcio d’angolo di Giacomelli, nella mischia Teodorczyk trova l’allungo per mettere il pallone in rete anticipando il difensore. 1-0.

Immediata al 31’ l’occasione per il raddoppio con Giacomelli che mette un’invitante palla in area per Diaw che però calcia sul portiere in uscita.

Si accende nel finale di tempo la partita con il Crotone che al 40’ trova il pareggio con Marta’s, lasciato colpevolmente libero di calciare da posizione centrale.

Dal 43’ ospiti in dieci per il secondo cartellino giallo rimediato da Schnegg.

Dopo un minuto di recupero le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Inizia la ripresa e subito un cambio per Brocchi che sostituisce Brosco con Padella.

É però il Crotone ad avere una clamorosa occasione al 47’: cross basso di Marras, deviazione di Cangiano, in scivolata da pochi passi Nedelcearu calcia a lato quando sembrava un gol già fatto.

La squadra di Florio é tornata in campo con un piglio decisamente più offensivo e non disdegna le puntate in avanti manovrando con fluidità.

Quello che invece non riesce ai biancorossi, con tanti uomini che fin dall’inizio non incidono sulla partita.

Prova a cambiare qualcosa il tecnico di casa inserendo al 57’ Boli e Dalmonte per Cavion (decisamente in ombra!) e Giacomelli, che invece era sembrato il più vivace del reparto avanzato.

Al 58’ Diaw lanciato sulla sinistra viene murato in corner.

Al 65’ dentro anche Meggiorini per Teodorczyk.

Ed é subito lui ad avere sui piedi la palla del possibile 2-1 con il palo a respingere il suo tocco in corsa a riprendere la conclusione di Maggio respinta dal portiere Festa.

Al 74’ altra occasione con l’estremo difensore ospite ad opporsi al colpo di testa di Diaw sul cross di Crecco che nel secondo tempo ha iniziato a spingere con maggiore intensità.

All’83’ replica il Crotone con Nedelcearu che colpisce la parte alta della traversa a Grandi battuto. Sul fronte opposto é sempre Festa a dire di no a Meggiorini.

Sono solo quattro i minuti di recupero a fronte di notevoli pause con i giocatori ospiti a rallentare il ritmo e spesso e volentieri a terra.

Finisce 1-1 con la contestazione della curva sud.

Tanti rimpianti per quanto poteva succedere e, invece, é stato vanificato da una prestazione decisamente insufficiente.

Che il migliore in campo risulti un giocatore, Christian Maggio, che ha 40 anni e solo sei mesi fa aveva deciso di smettere con il calcio fa capire che sono tante, e certo non da oggi, le cose che non vanno. E che Meggiorini, che ha colpito un palo e avuto altre due occasioni, venga sempre e solo utilizzato nel secondo tempo (ma non dal primo della ripresa!) significa che anche qui qualcosa non quadra nelle scelte tecniche.