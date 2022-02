Anthea Vicenza Volley cede alla distanza al Martignacco

PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE- Non bastano un’ottima partenza e una rimonta nel finale all’Anthea Vicenza Volley, sconfitta 3-1 a Martignacco nella settima giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile. Prosegue il digiuno di punti delle biancorosse di Luca Chiappini nella seconda metà di campionato, ripreso dopo tre rinvii consecutivi per le venete in seguito al focolaio Covid superato ma che lascia per ora alcuni strascichi in termini di forma sportiva. In terra friulana, le biancorosse sono state autrici di un primo set magistrale, salvo poi subire il ritorno di fiamma delle padrone di casa, dominatrici della seconda frazione. Nel terzo parziale, una continua e tenace rincorsa non è stata premiata (25-20), così come nel quarto set, dove Vicenza ha rimontato dal 16-8 al 20-16 senza tuttavia riuscire a riaprire l’incontro. Nella metà campo dell’Anthea Vicenza Volley, spiccano i 15 punti del capitano Lisa Cheli e i 12 della schiacciatrice Jasmine Rossini, mentre Martignacco è stata trascinata in primis dall’opposta Aurora Rossetto (21 punti).

Domenica le biancorosse andranno a caccia del primo successo nel girone di ritorno ospitando alle 17 il fanalino di coda Egea Pvt Modica.

LA PARTITA – L’Anthea Vicenza Volley scende in campo con Eze in palleggio, Errichiello opposta, Cheli e Piacentini centrali, Rossini e Pavicic in banda e Norgini libero. Martignacco recupera Milana in posto quattro, schierata in diagonale con Pascucci. Per il resto, asse palleggiatrice-opposta Ghibaudo-Rossetto, Mazzoleni-Modestino coppia centrale e Tellone libero.

L’avvio sorride alle biancorosse, subito avanti 0-3 con Errichiello, per poi trovare il +4 con capitan Cheli (1-5). La battuta aiuta le friulane, che agguantano la parità a quota 6 con gli ace di Pascucci e Mazzoleni. Vicenza, però, non demorde e rilancia, approfittando di due errori locali e della battuta vincente di Rossini per il 6-9. Dopo il muro di Cheli, arriva l’attacco sul nastro di Milana per il 7-11 che convince il rientrante coach Gazzotti a fermare il gioco. L’Itas Ceccarelli Group accorcia (9-11), ma l’Anthea spinge forte in battuta e sul turno di Eze raccoglie i frutti in prima linea (9-15 a firma di Piacentini e Pavivic). Nuovo time out di Gazzotti, ma Vicenza si affida alla tecnica di Rossini (due punti consecutivi per il 12-19). Cambia la regia locale con la giovane esordiente Demetra Picco al posto di Ghibaudo, poi Eckl avvicenda Mazzoleni al centro. La fast della nuova entrata regala il 15-20 alle udinesi, che però restano sempre a distanza e nel finale cedono al muro di Errichiello e alla schiacciata vincente di Rossini: 18-25.

La musica cambia in avvio di secondo set, con Martignacco che parte a razzo sfruttando la battuta di Ghibaudo (un ace e due muri consecutivi per il 3-0) e poi quella di Pascucci, chiusa in tre occasioni in prima linea da Rossetto per il 6-1. Time out Chiappini, poi la risposta biancorossa arriva dalla “solita” Rossini (due punti per il 6-3), con Cheli che poi si avvita per mettere giù il pallone del -2. Sosta chiamata da Gazzotti, con l’Anthea che però fatica a trovare il ritmo in battuta (9-5), mentre quello del cambiopalla viaggia ad alto ritmo soprattutto con Cheli. Martignacco allunga con un muro (12-6, time out Chiappini), poi vola sul 15-6 nonostante i cambi ospiti (dentro Lodi, Caimi e Nardelli, fuori Eze, Errichiello e Pavicic), ma non basta: le padrone di casa, trascinate soprattutto da Rossetto, hanno vita facile, pareggiando i conti con il muro della nuova entrata Cortella: 25-12 e 1-1.

Il terzo set vede l’ottima partenza dell’Anthea a trazione centrale (ace di Piacentini e pallonetto di Cheli per l’1-4), ma l’Itas Ceccarelli Group risponde immediatamente, ribaltando la situazione (5-4) anche con la complicità del muro, fondamentale in crescita durante la partita. Time out Chiappini, che sull’8-4 manda in campo Pavicic da opposta per Errichiello, ma sono i due ace consecutivi di Nardelli a far tornare in carreggiata Vicenza (10-8), che poi trova il -1 con un comodo tocco sottorete di Eze. L’attacco di Rossini non trova le mani del muro (14-11, time out Chiappini), con il block di Martignacco che timbra la doppietta con Modestino e Rossetto per il 17-13. Cheli è un baluardo tostissimo (attacco più muro per il 18-16), ma la fast della pari ruolo Mazzoleni sancisce il 20-17. Qui sale in cattedra capitan Pascucci, che con tre punti consecutivi in attacco spinge l’Itas Ceccarelli Group verso il 23-17. Rossini tiene accesa la fiammella biancorossa (23-20, time out Gazzotti), poi le stesse due protagoniste attaccano: la banda locale a segno, quella ospite out per il 25-20 friulano e il conseguente 2-1.

Nella quarta frazione, esce di scena Nardelli e fa il suo ingresso in sestetto Lodi, con Pavicic che torna in posto quattro, ma Martignacco riparte ai mille all’ora trascinata in attacco da Rossetto, con l’ace di Pascucci che vale il 4-1. Time out Chiappini, anche se l’ace di Modestino vale il 6-2, poi l’ace di Pavicic rianima l’Anthea (7-5 e sosta chiesta da Gazzotti), sebbene Vicenza torni subito sotto di quattro lunghezze (9-5), anzi poi le biancorosse scivolano sotto 13-6. Ultima sosta chiesta dal tecnico ospite, le venete ci provano (da 16-8 a 16-10), ma l’ace della nuova entrata Cortella sembra spianare la strada a Martignacco (18-10), anche se i due ace di Lodi e un attacco di Nardelli tengono “in vita” Vicenza: 18-14 e time out Gazzotti, con l’Itas Ceccarelli Group che riparte di slancio (20-14, muro di Mazzoleni su Cheli). L’attacco out di Rossetto sancisce il 20-16, ma nel finale sale in cattedra ancora Mazzoleni: 25-19 e 3-1.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA:

Luca Chiappini (tecnico Anthea Vicenza Volley): “Nel primo set siamo partiti molto bene, tenendo un ottimo ritmo in battuta e nell’organizzazione del cambiopalla, poi dal secondo siamo calati al servizio, mentre Martignacco ha aumentato il suo ritmo. Sono comunque orgoglioso di come le ragazze abbiano tenuto dal punto di vista mentale provando a stare in partita fino alla fine, pur dovendo fare i conti con un calo fisico nel quarto set. Pian piano la condizione tornerà e questo aiuterà anche la lucidità. La continuità del gioco, comunque, sta crescendo, gli ingressi dalla panchina di Lucrezia Lodi e Rachele Nardelli sono stati positivi; nella seconda parte del secondo set, Caterina Errichiello ha dovuto fare i conti con un risentimento addominale”.

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO-ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-1

(18-25, 25-12, 25-20, 25-19)

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Mazzoleni 11, Ghibaudo 3, Pascucci 14, Modestino 10, Rossetto 21, Milana 14, Tellone (L), Picco, Eckl 1, Cortella 2. N.e.: Sangoi, Zorzetto. All.: Gazzotti

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Pavicic 4, Piacentini 9, Errichiello 2, Rossini 12, Cheli 15, Norgini (L), Lodi 2, Caimi, Nardelli 8. N.e.: Furlan, Pegoraro. All.: Chiappini L.

ARBITRI: Sessolo e Cecconato

NOTE: Durata set: 22’, 22’, 27’, 24’ per un totale di 1 ora 35 minuti di gioco

Itas Ceccarelli Group Martignacco: battute sbagliate 9, ace 7, ricezione positiva 48% (perfetta 25%), attacco 43%, muri 13, errori 21

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 6, ace 7, ricezione positiva 69% (perfetta 43%), attacco 33%, muri 8, errori 17.

Nelle foto, alcuni momenti del match tra Martignacco e Vicenza