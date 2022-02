Civitus Allianz Vicenza domenica vuole “staccare” il Fiorenzuola: inizio alle ore 18

BASKET SERIE B MASCHILE – Due vittorie e due sconfitte per la Civitus Allianz Vicenza all’inizio di questo 2022: ai solidi successi contro Monfalcone e Olginate hanno fatto seguito due stop molto simili contro

Bernareggio e Padova.

In queste ultime due sfide i berici sono andati sotto nel primo tempo, senza

poi riuscire a completare la rimonta nella ripresa. La classifica è ancora positiva, ma da dietro si

sono riavvicinate le dirette contendenti per i play-off e ora i biancorossi sono chiamati a fare punti

da subito, a cominciare dal match di domenica contro la Pallacanestro Fiorenzuola, squadra

appaiata in classifica e che all’andata vinse per 93-77. Salto a due alle 18 di domenica, diretta come

di consueto su LNP Pass.

Questa settimana coach Ciocca è tornato ad avere a disposizione a tempo pieno tutta la squadra,

dopo i rientri dal Covid di Sebastianelli prima e di Chiti poi. L’auspicio è che essere di nuovo a ranghi

completi abbia aiutato la squadra a ricompattarsi dopo le ultime due sconfitte, soprattutto in

considerazione del fatto che per i biancorossi il prossimo mese sarà complesso: in 28 giorni la

squadra di Ciocca se la dovrà vedere con Fiorenzuola, Mestre, San Vendemiano, Lumezzane e

Cremona .

Gli emiliani avevano iniziato a spron battuto il campionato, vincendo sette delle prime nove partite

e stabilendosi ai primissimi posti della classifica. Tuttavia i gialloblu hanno frenato a cavallo della

pausa natalizia, vincendo solo due volte nei successivi sette incontri, rientrando nel gruppo di metà

classifica. Dopo una striscia di quattro sconfitte consecutive, nell’ultimo turno i gialloblu sono

tornati al successo nella sfida interna contro Desio, altra squadra appaiata a biancorossi ed emiliani

in classifica.

I Bees, così denominati, hanno il miglior attacco del girone, con 80 punti segnati a partita. Merito di

un gioco molto veloce e a tanti possessi che favorisce l’esplosività offensiva della squadra di coach

Galetti. Fiorenzuola non è solo miglior squadra offensiva, ma anche miglior compagine sotto le

plance: 47 ad incontro, di cui quasi 14 offensivi di media. Questo attacco offensivo concede

qualcosa nella propria metà campo: con 77 incassati a partita, Fiorenzuola è la terz’ultima difesa del

campionato. Vicenza potrà cercare di far leva sulla pressione, visto che i gialloblu sono la squadra

che concede più recuperi del campionato con 9 a gara.

Il perno offensivo della squadra è nel pitturato: si tratta di Giacomo Filippini, centro che sta

compilando una stagione da 17 punti e 11 rimbalzi di media con il 60% dentro l’arco. La dirigenza

gialloblu ha poi deciso di affiancargli Lorenzo De Zardo, arrivato la settimana scorsa e che

all’esordio ha messo subito 17 punti a tabellino. Jonas Bracci e Federico Ricci completano un

reparto lunghi che ha pochi eguali in categoria. In cabina di regia, ecco Michele Rubbini (14 punti e

4 assist di media ad incontro). Tra gli esterni, altri due giocatori portano in dote tanti punti: sono i

giovani Denis Alibegovic e Umberto Livelli mentre Leonardo Cipriani e Milo Galli completano un

roster difficile da affrontare.