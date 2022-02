Da sabato 5 febbraio in edicola il nuovo numero di SPORTvicentino

Sabato 5 febbraio sarà in edicola il primo numero del 2022 di SPORTvicentino.

Copertina dedicata a Luca Rigoldi che il 25 febbraio tornerà sul ring del palazzetto dello sport di Vicenza per conquistare il titolo dell’Unione europea.

All’interno l’intervista ad una giocatrice che ha fatto la storia della pallacanestro italiana Lidia Gorlin, oggi tornata a casa come direttore sportivo di A.S. Vicenza.

Tutti pazzi per il padel: ecco il Golden Padel Center, una nuova struttura all’avanguardia in città.

Tre nuovi campi anche a Schio dove é stato inaugurato il Padel Spot.

“Per sempre noi due” nel libro di Federica Cappelletti l’amore per Paolo Rossi in una storia senza lieto fine.

Sezione AIA di Schio: una grande famiglia e spirito di appartenenza.

E ancora i 20 anni del PWT Park World Tour Italy Orienteering.it che guarda ai nuovi impegni della stagione.

Le ragazze di ASD Castelnovo Twirling Team protagoniste ai Campionati italiani.

AVIS Altopiano di Asiago fa squadra con i suoi campioni.

La rubrica del coaching a cura di Beppe Sammarco, i giocatori del passato del L.R. Vicenza raccontati da Tacchetti di Provincia: Alessandro Iannuzzi.

E per tenersi in forma i percorsi di running: in questo numero il Black Green Trail sul Lago di Fimon a cura di Skyrunners LE VIGNE Vicenza.

Tutto questo e tanto altro in edicola al prezzo di 1 euro!