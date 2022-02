Per AS Vicenza sabato sera il palcoscenico contro Brescia seconda della classe

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Torna in campo AS Vicenza ed ospite al palasport sarà un’altra super squadra. Brescia infatti, appena reduce dalla netta vittoria contro Alpo per 71-44, occupa la seconda posizione in classifica a ridosso di Crema ma, come Crema, con tre partite da recuperare.

Ha collezionato 10 vittorie a fronte di due sole sconfitte. Brescia non nasconde le sue ambizioni. Annovera tra le sue file la bravissima lunga francese Turmel (cm 194) e la talentuosa classe 2005 Carlotta Zanardi. Molti i neo arrivi tra cui Scarsi da Udine e Gregori da S. Giovanni. Ma andrà riservata attenzione alla guardia De Cristoforo, micidiale nelle bombe.

All’andata fu partita molto equilibrata, risolta dalle lombarde negli ultimi minuti: 73-66 il finale. Le giocatrici di Fabio Ussaggi, però, nelle tre partite giocate in questo 2022 hanno dimostrato di avere ritrovato le loro doti precipue: cuore, coraggio, orgoglio, grinta. Mercoledì scorso hanno prevalso alla grande sul Castelnuovo Scrivia e nell’ultima gara a Milano si è lottato fino alla fine contro il forte Sanga, infallibile con un 17/17 nei tiri liberi che sono stati alla base della vittoria milanese.

Il calendario prevede ancora due scontri in salita (in trasferta sia Alpo e Crema), poi cominceranno tanti “spareggi”, il primo contro Torino in casa il 20 febbraio. Ma anche sabato sera si può e si deve giocare alla pari senza paura e senza condizionamenti! A testa alta, con grandissimo entusiasmo.

Dall’infermeria giungono segnali incoraggianti. Vanessa Sturma, infortunatasi alla caviglia a Milano sabato scorso, non avrà problemi per partecipare a una gara che proprio sotto canestro vede, almeno in partenza, la supremazia bresciana. Il coach Ussaggi, sempre misurato nelle sue cose, è fiducioso perchè nota continui miglioramenti negli allenamenti.

Si gioca al palazzetto dello sport di via Goldoni sabato 5 febbraio alle ore 19.30.

Gli arbitri saranno Federica Servillo di Termoli (CB) e Giorgia Carella di Brindisi.